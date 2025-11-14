Inazuma Eleven : Victory Road : le mois prochain sur PC, Playstation, Xbox, Nintendo Switch 1 et 2 - Performances et détails

On a failli attendre. Mais cette fois-ci (à priori) c'est bon. INAZUMA ELEVEN: Victory Road devrait être disponible le mois prochain sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 mais aussi sur PC, PS4, PS5, XBOX SERIES (une première pour un jeu de la série jusque-là exclusive aux consoles Nintendo).

Pour l'occasion, on découvre, grâce à Gematsu, que les versions PC et Nintendo Switch 2 (et plus tard peut-être aussi la version Xbox) seront jouables avec la souris. Le jeu inclura près de 5400 personnages que l'on pourra tenter de collectionner tous (ce qui ne sera évidemment pas une mince affaire) sachant qu'on pourra conserver ceux récupérés via une banque de joueurs, histoire de les transférer plus tard dans une potentielle suite.

Dès ce mois-ci , un système de recherche de joueurs appelé « Inagle », permettant de consulter les statistiques de chaque personnage sera accessible depuis les ordinateurs et les smartphones.

En attendant, toujours grâce à Gematsu, on découvre les performances et la résolution du jeu selon les plateformes :

PlayStation 5 – Résolution 4K / 60 images par seconde

PlayStation 5 Pro – Résolution 4K / 120 images par seconde

PlayStation 4 – résolution 1080p / 60 images par seconde

PlayStation 4 Pro – Résolution 4K / 60 images par seconde

Xbox Series X – Résolution 4K / 120 images par seconde

Xbox Series S – Résolution 1440p / 60 images par seconde

Switch 2 – Résolution 4K / 60 images par seconde (mode TV)

Switch – Résolution 1080p / 30 images par seconde (mode TV)

PC haut de gamme – résolution 4K / 120 images par seconde ou plus

Pour le moment, les infos ont été partagées sur le site officiel de Level 5 au Japon. En attendant des détails concernant la sortie dans les autres territoires, retrouvez les derniers trailers du jeu (en japonais) ainsi que le générique de fin.

Pour finir, notez que Level 5 a encore dans sa manche, DECAPOLICE, Holy Horror Mansion, Inazuma Eleven RE (prévu en 2026 sur toutes les plateformes) et Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur (dont la sortie est désormais prévue en 2026 , en exclusivité sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2).

INAZUMA ELEVEN: Victory Road est attendu le 14 novembre 2025 sur PC, PS4, PS5, XBOX SERIES, Nintendo Switch et Nintendo SWITCH 2.Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

,

Ô nuages brumeux, que l'éclair d'INAZUMA tranche le ciel ! Le dernier épisode de la série de football RPG hyperdimensionnelle « Inazuma Eleven » est enfin là ! Une nouvelle histoire avec un nouveau protagoniste, plus de 5 200 joueurs à récupérer et entraîner, ainsi qu'un mode compétitif intense ; vous trouverez toujours des moyens de vous amuser ! Mode Histoire Cette nouvelle histoire se déroule 25 ans après le premier Inazuma Eleven. Alors qu'il cherche un monde sans football, le protagoniste Destin Billows s'inscrit au collège Nagumohara. Pendant ce temps, dans le prestigueux collège Raimon - connu pour avoir l'équipe la plus forte du championnat national - apparaît une « bête de foot » nommé Harper Evans. Quand le chemin de ces deux garçons se croise, c'est le début d'une grande histoire...

Mode Chronique Une liste de plus de 5 200 joueurs des opus précédents de la série ! Revivez des matchs passés d'Inazuma Eleven avec Victorio, le garçon venu du futur. Affrontez différentes équipes, récoltez et entraînez des joueurs pour constituer votre équipe de rêve ultime !

Systèmes de football de nouvelle génération Jouez le jeu à votre façon, en prenant directement le contrôle en « mode manuel » ou en guidant stratégiquement votre équipe en « mode commandement ! » Le mode commandement vous laisse diriger les joueurs grâce à tout un tas d'apports tactiques, ce qui permet à chacun d'aisément apprécier un match ! Trouvez le style qui vous convient, plongez au cœur de l'action et déclenchez des mouvements spéciaux à couper le souffle pour garantir la victoire !

Station du lien Arrangez librement des objets nostalgiques de la série Inazuma Eleven pour créer votre propre « Ville du lien ! » Personnalisez votre avatar, invitez des amis et amusez-vous en partageant et en jouant aux matchs ensemble ! Votre avatar personnalisé peut aussi être utilisé lors des matchs !

L'expérience animée ultime, offerte par MAPPA Les scènes animée du jeu ont été faites en coopération avec le studio d'animation MAPPA ! Maintenant que l'anime a atteint une longévité jamais vue dans l'histoire de la série, l'intensité de l'histoire va atteindre de nouveaux sommets.



Source : Gematsu