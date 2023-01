Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 51/2022 en France - Un sapin bien garni

Comme chaque semaine, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de vente dans l'hexagone . Aujourd'hui, focus sur la semaine 51 de l'année 2022 (du 19 au 24 décembre 2022 ).

Sans grande surprise, Sony et Nintendo ont été mis à l'honneur pour cette semaine de noël. Les premières places sont occupées par God of War Ragnarok et FIFA 23, tandis que le reste du classement reste aux couleurs de Nintendo. Vous trouverez le classement détaillé ci-dessous.

God of War Ragnarok (PS5) FIFA 23 (PS4) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) Pokémon Violet (Switch) Pokémon Écarlate (Switch)