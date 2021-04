La Nintendo Switch est sixième du top 10 des consoles les plus vendues jusqu'à présent au Japon

Sortie il y a un peu plus de quatre ans, la Nintendo Switch continue de surfer sur la vague du succès partout dans le monde et notamment au Japon ou elle devient officiellement la sixième console de jeux vidéo la plus vendue de tous les temps au Japon.

En effet, selon les chiffres publiés par Famitsu, la Nintendo Switch se serait écoulée à près de 19 410 000 d'exemplaires sur l'Archipel. Et d'après les projections, elle devrait se hisser à la 4eme place en battant la Psp et la PS2 dès cette année et à la troisième place , en battant la 3DS, dans le courant de 2022 . Par contre, cela s'annonce plus compliqué pour déboulonner le Game Boy et la Nintendo DS, respectivement de la seconde et de la première place avec plus de 30 millions d'exemplaires vendus - à moins d'un coup de boost donné (pourquoi pas ?) par un nouveau modèle... En attendant, c 'est déjà un exploit assez remarquable de retrouver la Nintendo Switch dans ce top 10 (voir l'image ci-dessous.)

In Japan, Nintendo Switch is now the 6th best selling console of all time.



5th spot from PSP should be taken in May

4th from PS2 taken around Nov. (with Pokémon)

3rd from 3DS taken mid 2022



DS and GB are very far (need 22/23 to be almost as big as 20/21) but who knows... pic.twitter.com/jG1vHF2J5O