Zelda Breath of The Wild : les étranges noms des sanctuaires ont une explication

Bien que sorti en 2017 , The Legend of Zelda: Breath of The Wild continue de fasciner les joueurs même si désormais beaucoup attendent la suite. Il n'empêche, le jeu a toujours ses adeptes (pourquoi vous me regardez) et attire même encore de nouveaux joueurs qui en découvrent en ce moment toutes les joies et les subtilités. Le jeu est en effet très riche, rempli de petits détails savoureux et de très nombreux secrets. On vous en a déjà dévoilé pas mal (notamment ici) mais il y en a évidemment d'autres. Certains sont déjà plus ou moins connus mais on ne vous les a pas encore relayé... Par exemple, si vous vous demandez ce que signifie les étranges noms des 120 sanctuaires du jeu . C'est pourtant simple. Non, ce ne sont pas les développeurs qui se sont endormis sur leur clavier au moment d'écrire les noms. Si vous n'avez pas la réponse ou que vous êtes du genre "j'ai la mémoire qui flanche, je ne me souviens plus très bien", le site Nintendo Life nous rappelle qu'il s'agit d'anagrammes de noms de développeurs du jeu. Un petit détail sympa (à priori plus probant en version japonaise) dont vous pouvez retrouver quelques exemples ci-dessous tirés du Wiki du jeu (à consulter ICI.)

Oman Au : Eiji Aonuma

Ya Naga : Takahiro Nagaya

Takahiro Ya Naga : Takahiro Nagaya

: Takahiro Dako Tah : Kota Wa da

Wa Hia Miu : Hi roshi U me miya

roshi me Ja Baij : Hidemaro Fujibayashi

Source : Nintendolife