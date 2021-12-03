The Disney Afternoon Collection : 8 jeux dont Goof Troop et Bonkers de retour sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 - Une édition physique annoncée

Aladdin, Mickey : Castle of Illusion, Fantasia, Quackshot, Mickey Mania, The Magical Quest...Il fut un temps ou Disney et jeux vidéo faisaient bon ménage. C'était la grande époque des consoles 8 et 16 bit. Si la Disney Classic Games - Edition élargie nous a déjà permis d'en retrouver quelques-uns sur notre bonne vieille Nintendo Switch, la compilation de 2017, The Disney Afternoon Collection dans laquelle on peut retrouver notamment les deux DUCKTALES ou encore DARKWING DUCK revient le mois prochain sur les deux Switch agrémentée de deux "nouveaux" titres : BONKERS, un jeu Super Nintendo tiré de la série animée Disney des années 90 et l'excellent GOOF TROOP de... Shinji Mikami (le papa de Resident Evil et d'Aladdin version Mega Drive).

Retrouvez le détail de The Disney Afternoon Collection :

The Disney Afternoon Collection comprend huit pépites des époques 8 bits et 16 bits : BONKERS (SNES) : Ce platformer déjanté regorge d’« Easter eggs » pour les fans de Disney. Parcourez six niveaux de Toontown à la recherche d’objets disparus – le chapeau du Sorcier, la voix de la Sirène et la lampe magique.

Ce platformer déjanté regorge d’« Easter eggs » pour les fans de Disney. Parcourez six niveaux de Toontown à la recherche d’objets disparus – le chapeau du Sorcier, la voix de la Sirène et la lampe magique. GOOF TROOP (SNES) : Une aventure familiale en coopération mettant en scène le duo père-fils Dingo et Max. Résolvez des énigmes tandis qu’ils tentent de sauver leurs amis d’une île de pirates. Goof Troop est l’un des tout premiers jeux du développeur Shinji Mikami (Resident Evil, Dino Crisis).

Une aventure familiale en coopération mettant en scène le duo père-fils Dingo et Max. Résolvez des énigmes tandis qu’ils tentent de sauver leurs amis d’une île de pirates. Goof Troop est l’un des tout premiers jeux du développeur Shinji Mikami (Resident Evil, Dino Crisis). DUCKTALES (NES) et DUCKTALES 2 (NES) : DuckTales sur NES (1989) a été l’un des plus grands succès de Capcom. Incarnez Balthazar Picsou avec une canne qui fait aussi office d’arme et un bâton sauteur. Les niveaux à chemins multiples regorgent de secrets et de surprises, accompagnés d’une bande-son exceptionnelle. La suite est tout aussi amusante.

et : DuckTales sur NES (1989) a été l’un des plus grands succès de Capcom. Incarnez Balthazar Picsou avec une canne qui fait aussi office d’arme et un bâton sauteur. Les niveaux à chemins multiples regorgent de secrets et de surprises, accompagnés d’une bande-son exceptionnelle. La suite est tout aussi amusante. CHIP N’ DALE : RESCUE RANGERS (NES) et CHIP N’ DALE : RESCUE RANGERS 2 (NES) : Un duo de platformers coopératifs en 8 bits mettant en scène les adorables détectives écureuils. Travaillez ensemble pour marcher et sauter à travers les niveaux, en ramassant des glands, des caisses et d’autres objets à lancer sur vos ennemis.

et Un duo de platformers coopératifs en 8 bits mettant en scène les adorables détectives écureuils. Travaillez ensemble pour marcher et sauter à travers les niveaux, en ramassant des glands, des caisses et d’autres objets à lancer sur vos ennemis. TALESPIN (NES) : Un shoot ’em up à défilement horizontal exigeant, où vous survolez le ciel en incarnant Baloo à bord de son avion, le Seaduck. Utilisez vos réflexes rapides et vos talents de pilotage pour affronter la variété d’ennemis et de boss.

Un shoot ’em up à défilement horizontal exigeant, où vous survolez le ciel en incarnant Baloo à bord de son avion, le Seaduck. Utilisez vos réflexes rapides et vos talents de pilotage pour affronter la variété d’ennemis et de boss. DARKWING DUCK (NES) : Combattez le crime en incarnant la terreur ailée elle-même, Myster Mask, et affrontez une variété d’ennemis avec votre pistolet à gaz.

Notez que les jeux profiteront de quelques améliorations :

La collection inclut de nombreuses améliorations de confort modernes : la fonction REWIND pour corriger les erreurs, la SAUVEGARDE à tout moment, ainsi que des modes BOSS RUSH et TIME ATTACK avec classements en ligne pour les amateurs de speedrun. Profitez également du MUSIC PLAYER pour écouter les bandes-son cultes et explorez le GALLERY MODE, un véritable musée virtuel rempli d’illustrations, de documents et d’archives historiques, conçu par les historiens du jeu vidéo chez Digital Eclipse.

The Disney Afternoon Collection sera disponible le 26 février prochain sur l'eShop de la Nintendo Switch et de la Nintendo Switch 2. Si vous préférez une version physique, vous pourrez l'obtenir grâce à Just For Games. Il faudra cependant attendre le 29 mai 2026 pour l'obtenir. En plus du jeu vous aurez droit à

CONTENU DE L’ÉDITION PHYSIQUE

• 8 caps rétro

• 3 cartes collectors

• 2 planches d’autocollants

L'édition physique de The Disney Afternoon Collection est disponible en précommande sur le site de Just For games au prix de 44,99€

Lire aussi :

,

Et toujours :

Bonne année 2026 : les voeux de l'équipe de Nintendo-Master.com