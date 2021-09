Disney Classic Games Collection - De nouvelles informations sur la sortie de la version physique

Annoncé un peu plus tôt cette semaine, la compilation Disney Classic Games Collection sortie initialement en 2019 et regroupant les jeux Le Roi Lion et Aladdin va se voir gratifiée d'une nouvelle sortie en cette fin d'année. Au menu côté améliorations, la version Super Nes de Aladdin qui faisait cruellement défaut à la compilation de base, mais surtout l'ajout d'un nouveau titre : Le Livre de la Jungle.

Si la sortie d'une version physique était prise pour acquis suite à la parution d'une jaquette sur le net, c'est le distributeur Just For Games qui vient nous apporter les informations manquantes quant à la distribution de cette nouvelle compilation. Disney Classic Games Collection sera officiellement disponible à partir du 12 novembre 2021 sur Nintendo Switch et consoles concurrentes. A noter que divers sites comme amazon ont déjà mis la compilation en précommande au prix de 34,99€.

À propos de Disney Classic Games Collection: The Jungle Book, Aladdin, and The Lion King : Une célébration de trois des plus grands titres 16 bits de tous les temps. Disney Classic Games Collection est la dernière et la meilleure compilation de jeux Disney classiques basés sur certains des films Disney les plus appréciés de tous les temps : Aladdin, Le Roi Lion, et maintenant, Le Livre de la Jungle ! Vous pouvez désormais jouer à TOUTES les versions 16 bits d'"Aladin", acclamées par la critique, ainsi qu'à des jeux classiques basés sur le "Livre de la jungle" de Disney ! Ces jeux inédits, demandés par les fans et très appréciés complètent cette collection, ce qui en fait le seul moyen de découvrir toutes les versions 16 bits d'Aladin et du Livre de la jungle sur console. Incarnez certains de vos personnages Disney préférés, dont Aladdin, Simba et Mowgli, tout en profitant des meilleurs graphismes de l'ère 16 bits. Jouez à plusieurs versions de chaque jeu inclus et profitez de tonnes de nouvelles fonctionnalités, d'améliorations, de modes de jeu, de sauvegardes faciles et d'options d'affichage. Caractéristiques principales : La collection élargie : Jouez à plusieurs versions différentes des jeux Aladdin, Le Roi Lion et Le Livre de la Jungle créés au fil des ans, y compris les versions pour consoles et consoles portables. Cette incroyable combinaison fait de cette édition la meilleure des jeux Disney Classic.

Jouez à plusieurs versions différentes des jeux Aladdin, Le Roi Lion et Le Livre de la Jungle créés au fil des ans, y compris les versions pour consoles et consoles portables. Cette incroyable combinaison fait de cette édition la meilleure des jeux Disney Classic. LES DEUX jeux Aladdin sur console 16 bits inclus pour la première fois depuis leur sortie originale. À la demande générale, deux jeux Aladdin complètement différents et tout aussi appréciés sont enfin disponibles et améliorés pour les consoles modernes. Quel jeu Aladdin est VOTRE préféré ?



Jeux inclus dans cette collection : Aladdin : SNES, Game Boy, Game Boy Color, Sega Mega Drive Aladdin - Final Cut : Sega Mega Drive Aladdin - Version démo : Sega Mega Drive Aladdin - Version japonaise : Sega Mega Drive Le Roi Lion : SNES, Game Boy, Game Boy Color, Sega Mega Drive Le Roi Lion - Version japonaise : Sega Mega Drive Le Livre de la jungle : SNES, Game Boy, Sega Mega Drive