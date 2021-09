Disney Classic Collection ajoute le Livre de La Jungle et la version Super Nintendo d'Aladdin

Il y a peu , on a découvert que la compilation Disney Classic Games sortie il y a deux ans, allait ressortir en version boîte agrémentée d'un nouveau jeu : la version jeu vidéo 16 Bit du film Le Livre de La Jungle. Aujourd'hui, on découvre le recto de cette nouvelle boîte mais aussi que Le Livre de la Jungle rejoindra les deux autres jeux en version Super Nintendo, Mega Drive et Game Boy. Par ailleurs, ce ne sera pas la seule nouveauté incluse dans cette nouvelle édition puisque Aladdin version Super Nintendo sera aussi de la partie. Un vrai plus sachant que contrairement aux deux autres jeux, les versions d'Aladdin sont différentes d'une console à l'autre, ce qui fait qu'on préférer l'une ou l'autre. Si Aladdin version Mega Drive est réalisée par David Perry, le papa d'Earthworm Jim, celle de la Super Nintendo, éditée par Capcom était réalisé par Shinji Mikami qui deviendra mondialement célèbre grâce à Resident Evil.

Avec tout ça, la compilation commence à devenir vraiment intéressante. Il reste cependant trois inconnues : la date de sortie, le prix de la compilation mais aussi si ces nouveautés seront proposées en DLC (gratuit ou payant) pour les possesseurs de la première édition. Evidemment, on suivra ça de près. Retrouvez ci-dessous le résumé du contenu de Disney Classic Games Collection : Le Livre de la Jungle, Aladdin et Le Roi Lion

Aladdin - SNES, Game Boy, Game Boy Color, Mega Drive

Aladdin – Final Cut : Mega Drive

Aladdin – Version démo : Mega Drive

Aladdin – Version japonaise : Mega Drive

Le Roi Lion – SNES, Game Boy, Game Boy Color, Mega Drive

Le Roi Lion – Version japonaise : Mega Drive

Le Livre de la Jungle – SNES, Game Boy, SEGA Genesis

Source : Vooks