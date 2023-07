Gargoyles Remastered : nouvelle version du jeu Mega Drive, inspirée par la série animée Disney, annoncée sur Nintendo Switch

Gargoyles est une série animée culte produite par Disney et typique des productions du milieu des années 90. Plus sombre et surprenante que la majorité des séries animées Disney, Gargoyles a eu son heure de gloire à l'époque et a même eu droit à son jeu vidéo, sorti uniquement aux Etats-Unis sur la Mega Drive (la SEGA Genesis aux USA) en 1995 . Sorte de Gargoyle's Quest, le jeu est semble-t-il plutôt réussi et comme pour la série animée, a toujours sa ribambelle de fans dans le monde. Des fans qui seront sûrement au rendez-vous pour le remaster du jeu qui s'inscrit dans la lignée de Disney Classic Games : Aladdin et Le Roi Lion sorti en 2019 , notamment sur Nintendo Switch. Dévoilé lors du dernier Disney & Marvel Games Showcase (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) Gargoyles Remastered n'avait, jusqu'à présent, pas encore de plateformes attitrées ni de date de sortie.

Si pour la date, on devra toujours se contenter d'un simple " automne 2023 ", pour les plateformes, on sait désormais grâce à Limited Run Games que Gargoyles Remastered sera disponible sur Playstation, Xbox et Nintendo Switch. Le jeu aura, par ailleurs, droit à une version physique. En attendant d'autre détails, retrouvez une vidéo de gameplay du titre original trouvée sur le net.