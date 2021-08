Le Livre de la Jungle rejoint Aladdin et le Roi Lion dans la collection de jeux vidéo, Disney Classic

Il y a deux ans, la compilation Disney Classic Games nous a permis de retrouvez plusieurs versions des jeux Aladdin et Le Roi Lion ayant fait le bonheur des joueurs des années 90. Des classiques du jeu de plateforme de l'époque Super Nintendo, Megadrive et Game Boy qui vont bientôt être rejoints par un autre classique : Le Livre de la Jungle. En effet si on en croit, l'ESRB. l'organisme de classification des jeux vidéo aux Etats-Unis, la compilation Disney Classic Games va ressortir avec Aladdin, Le Roi Lion et Le Livre de la Jungle. Pour rappel, Le Livre de la Jungle est un jeu Disney sorti en 1994 sur Super Nintendo et développé par David Perry, le papa d' Earthworm Jim et, justement, d'Aladdin (version MegaDrive.) Désormais, on espère une annonce officielle. En attendant, retrouvez la présentation de la compilation "augmentée" ci-dessous.

Il s'agit d'une collection de jeux de plateforme classiques basés sur les films Disney Aladdin, Le Roi Lion et Le Livre de la Jungle. Les joueurs courent et sautent à travers les niveaux, en utilisant des épées, des fruits ou des attaques par balayage et bond pour frapper les ennemis (par exemple, des gardes, des oiseaux, des serpents, des singes). Le combat est souligné par des sons de coups d'épée et des cris de douleur ; les ennemis disparaissent au milieu de bouffées de fumée lorsqu'ils sont vaincus. Certains ennemis et boss tirent des projectiles (par exemple, des flèches) sur le personnage des joueurs.

