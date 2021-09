Disney Classic Games : Aladdin et Le Roi Lion: les possesseurs de la compilation pourront accéder au nouveau contenu via un DLC payant

Le 12 septembre prochain , vous pourrez retrouver en magasin une compilation sortie il y a deux ans : Disney Classic Games : Aladdin et Le Roi Lion enrichie par toutes les versions du jeu Le Livre de La Jungle mais aussi par la version Super Nintendo d'Aladdin qui jusque-là manquait. Pour rappel, les deux versions d'Aladdin sont très différentes et toutes les deux très réussies et appréciées même si chacune à ses fans. La version Mega Drive est réalisée par David Perry, le papa d'Earthworm Jim alors que celle de la Super Nintendo est l'œuvre de Shinji Mikami, le créateur de Resident Evil mais aussi de Goof Troop, autre classique Disney de la même époque. L'absence de cette version empêchait jusqu'alors la compilation d'être considérée comme définitive. C'est donc une bonne nouvelle sauf, peut-être pour celles et ceux ayant déjà acheté la compilation "incomplète"... Cependant, si c'est votre cas pas de panique, questionné par le compte Twitter français de Combactu, l'éditeur Nighthawk Interactive a craché le morceau : le contenu supplémentaire de la compilation élargie sera disponible via un DLC payant à 9,99$ (et probablement à 9,99€ .)

Rendez-vous donc le 12 novembre prochain pour un vrai morceau d'histoire des jeux vidéo avec Disney Classic Games Collection : Le Livre de la Jungle, Aladdin et Le Roi Lion

,

Une célébration de trois des plus grands titres 16 bits de tous les temps ! Disney Classic Games Collection est la dernière et la meilleure compilation de jeux Disney classiques basés sur certains des films Disney les plus appréciés de tous les temps : Aladdin, Le Roi Lion, et maintenant, Le Livre de la Jungle ! Vous pouvez désormais jouer à TOUTES les versions 16 bits d' »Aladdin », acclamées par la critique, ainsi qu’à des jeux classiques basés sur le « Livre de la jungle » de Disney ! Ces jeux inédits, demandés par les fans et très appréciés complètent cette collection, ce qui en fait le seul moyen de découvrir toutes les versions 16 bits d’Aladin et du Livre de la jungle sur console. Incarnez certains de vos personnages Disney préférés, dont Aladdin, Simba et Mowgli, tout en profitant des meilleurs graphismes de l’ère 16 bits. Jouez à plusieurs versions de chaque jeu inclus et profitez de tonnes de nouvelles fonctionnalités, d’améliorations, de modes de jeu, de sauvegardes faciles et d’options d’affichage. Caractéristiques principales : ✔ La collection élargie : Jouez à plusieurs versions différentes des jeux Aladdin, Le Roi Lion et Le Livre de la Jungle créés au fil des ans, y compris les versions pour consoles et consoles portables. Cette incroyable combinaison fait de cette édition la meilleure des jeux Disney Classic. ✔ LES DEUX jeux Aladdin sur console 16 bits inclus pour la première fois depuis leur sortie originale. À la demande générale, deux jeux Aladdin complètement différents et tout aussi appréciés sont enfin disponibles et améliorés pour les consoles modernes. Quel jeu Aladdin est VOTRE préféré ? ✔ Jeux inclus dans cette collection : Aladdin : SNES, Game Boy, Game Boy Color, Sega Mega Drive

Aladdin – Final Cut : Sega Mega Drive

Aladdin – Version démo : Sega Mega Drive

Aladdin – Version japonaise : Sega Mega Drive

Le Roi Lion : SNES, Game Boy, Game Boy Color, Sega Mega Drive

Le Roi Lion – Version japonaise : Sega Mega Drive

Le Livre de la jungle : SNES, Game Boy, Sega Mega Drive