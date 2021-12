Pack Aladdin Megadrive + Le Livre de la Jungle disponible en DLC payant pour Disney Classic Games Collection

Sortie il y a deux ans très précisément, la compilation Disney Classic Games : Aladdin et Le Roi Lion nous a permis de retrouver deux classiques des jeux de plateformes Disney des années 90 . Cependant, la compilation avait un petit goût d'inachevé... En effet, si Le Roi Lion était bien disponible dans ses différentes déclinaisons sur Mega Drive, Super Nintendo et Game Boy, pour Aladdin par contre il fallait se contenter des versions Game Boy et Super Nintendo. La version Mega Drive du talentueux David Perry (papa d'Earthworm Jim était aux abonnés absents... Cependant depuis quelques jours, la compilation Disney Classic Games : Aladdin et Le Roi Lion a droit à une Edition élargie lui ajoutant non seulement la version Mega Drive d'Aladdin mais aussi trois version du jeu de plateforme Le Livre de la Jungle.

La compilation est disponible en magasin (notamment sur Amazon- voir lien Partenaire) mais si vous possédez déjà la compilation Disney Classic Games : Aladdin et Le Roi Lion (en boite ou en version téléchargée) vous pouvez aussi aussi obtenir le contenu supplémentaire via un DLC à télécharger sur l'eShop. Pour info, le DLC est disponible actuellement à 9,99€ et prend 381 Mo . Retrouvez tous les détails de la compilation ci-dessous et dans nos news précédentes

Une célébration de trois des plus grands titres 16 bits de tous les temps.

Disney Classic Games Collection est la dernière et la meilleure compilation de jeux Disney classiques basés sur certains des films Disney les plus appréciés de tous les temps : Aladdin, Le Roi Lion, et maintenant, Le Livre de la Jungle !

Vous pouvez désormais jouer à TOUTES les versions 16 bits d'"Aladin", acclamées par la critique, ainsi qu'à des jeux classiques basés sur le "Livre de la jungle" de Disney ! Ces jeux inédits, demandés par les fans et très appréciés complètent cette collection, ce qui en fait le seul moyen de découvrir toutes les versions 16 bits d'Aladin et du Livre de la jungle sur console.

Incarnez certains de vos personnages Disney préférés, dont Aladdin, Simba et Mowgli, tout en profitant des meilleurs graphismes de l'ère 16 bits. Jouez à plusieurs versions de chaque jeu inclus et profitez de tonnes de nouvelles fonctionnalités, d'améliorations, de modes de jeu, de sauvegardes faciles et d'options d'affichage.