SUPER MARIO GALAXY, Le Film : une nouvelle affiche promo avec Yoshi
Dans le sillage de la diffusion du Nintendo Direct spécial (dont vous pouvez retrouver tous les détails ici), Nintendo a publié une nouvelle affiche de SUPER MARIO GALAXY, Le Film montrant Mario chevauchant Yoshi devant la première planète du jeu Super Mario Galaxy (là ou Mario rencontre Harmonie la première fois...)
Retrouvez cette affiche sur cette page.
Tous les détails du second Direct du film Mario Galaxy
Pour rappel, SUPER MARIO GALAXY, Le Film sortira au cinéma, le 3 avril 2026. Plus d'infos sur le film Mario Galaxy ICI
Il y a toute une galaxie qui attend d'être explorée.— Nintendo France (@NintendoFrance) January 25, 2026
Super Mario Galaxy Le Film, le 1er avril uniquement au cinéma. pic.twitter.com/MGkpocNzLf