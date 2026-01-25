SUPER MARIO GALAXY, Le Film : une nouvelle affiche promo avec Yoshi

Dans le sillage de la diffusion du Nintendo Direct spécial (dont vous pouvez retrouver tous les détails ici), Nintendo a publié une nouvelle affiche de SUPER MARIO GALAXY, Le Film montrant Mario chevauchant Yoshi devant la première planète du jeu Super Mario Galaxy (là ou Mario rencontre Harmonie la première fois...)

Retrouvez cette affiche sur cette page.

Tous les détails du second Direct du film Mario Galaxy

Pour rappel, SUPER MARIO GALAXY, Le Film sortira au cinéma, le 3 avril 2026 . Plus d'infos sur le film Mario Galaxy ICI

Lire aussi :

Et toujours :

Bonne année 2026 : les voeux de l'équipe de Nintendo-Master.com