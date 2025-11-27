Nintendo fait l'acquisition de Bandai Namco Studios Singapore

Lors de la publication de son dernier bilan financier, Nintendo a expliqué vouloir acquérir d'autres sociétés pour en faire des filiales.

On apprend aujourd'hui que la société japonaise à passé un accord avec Bandai Namco pour devenir l'actionnaire majoritaire de Bandai Namco Studios Singapore qui deviendra, à terme, NINTENDO Studios Singapore.

Nintendo souhaite "renforcer sa structure de développement." et continue donc son expansion après, notamment, le rachat du studio SHIVER l'année dernière.

Pour plus de détails, retrouvez ci-dessous le communiqué officiel de l'annonce de l'acquisition

Nintendo Co., Ltd. (siège social : Kyoto, Japon ; président et directeur général : Shuntaro Furukawa ; ci-après « Nintendo ») annonce avoir conclu un accord de transfert d'actions avec Bandai Namco Studios Inc. (siège social : Koto-ku, Tokyo ; président : Daisuke Uchiyama) en vue d'acquérir des actions de Bandai Namco Studios Singapore Pte. Ltd. (siège social : Singapour ; PDG : Makoto Ishii ; ci-après « BNSS ») afin de renforcer sa structure de développement. À la suite de cette acquisition d'actions, BNSS deviendra une filiale de Nintendo et poursuivra ses activités de développement sous le nouveau nom de Nintendo Studios Singapore Pte. Ltd. 1. Objet de l'acquisition BNSS a été créée comme l'une des bases internationales du groupe Bandai Namco. Il s'agit d'une société de développement possédant une solide expertise dans la création d'éléments graphiques pour les jeux vidéo. Elle a contribué au développement de titres Nintendo, notamment la série Splatoon, et entretient une relation commerciale continue avec Nintendo. Compte tenu de ces résultats commerciaux, Nintendo a pris la décision d'acquérir des actions de BNSS afin de renforcer la structure de développement du groupe Nintendo. Sous réserve du respect de toutes les conditions habituelles applicables aux transactions de cette nature, Nintendo prévoit d'acquérir 80 % des actions de BNSS le 1er avril 2026. Les actions restantes seront acquises après un certain temps, une fois que les activités de la filiale se seront stabilisées. 2. Aperçu de l'entité dont les actions seront acquises 3. Projections commerciales futures Cette acquisition n'aura qu'un effet mineur sur les résultats de Nintendo pour cet exercice financier.

En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Voir aussi :

Critiques du film Super Mario Bros : la presse mitigée, les spectateurs emballés !

,

Et aussi :

Source : Nintendo