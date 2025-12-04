Metroid Ravenous : un nouveau Metroid en préparation sur Nintendo Switch 2 ?

"L'échec" de Metroid Prime 4: Beyond n'a peut-être pas définitivement entérré la licence Metroid... Si certaines rumeurs évoquent déjà un film, d'autres prétendent qu'un nouveau jeu pourrait arriver prochainement.

Ainsi , il semblerait que 'Necro' Felipe du site Universo Nintendo a mis la main sur la fiche de classification brésilienne d'un nouveau jeu nommé Metroid Ravenous (que l'on peut traduire par Metroid affamé, dévorant ou vorace). La fiche a, semble-t-il, été supprimée depuis mais elle ne donnait à priori aucune autre info si ce n'est l'année de production du jeu : 2026.

Si cette fiche a réelement existée, difficile de ne pas penser à un nouvel opus de la série Metroid en 2D puisque cela fera bientôt 5 ans que Metroid Dread est sorti sur la première Switch.

Peut-être, d'ailleurs, que Metroid Ravenous est un nouveau Metroid 2D développé une nouvelle fois par MercurySteam ?

A ce stade, cela ne reste qu'une rumeur et en attendant d'hypothétiques infos, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Metroid Prime 4: Beyond est disponible depuis le 4 décembre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Plus de détails avec notre test complet du jeu sur Nintendo Switch 2. Quant à Metroid Dread, disponible sur Nintendo Switch, retrouvez notre test ICI et la revue de presse consacrée au jeu, LA.

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