Donkey Kong Bananza se dévoile avec de nouvelles images et de nouveaux artworks

Dans la foulée de la diffusion du Donkey Kong BANANZA Direct (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI), Nintendo a publié de nouvelles images du jeu mais aussi de nouveaux artworks avec Pauline.

L'occasion de mieux apprécier l'incroyable univers du jeu qui s'annonce comme un des gros titres de l'été, voire de l'année.

Avec Donkey Kong Bananza, on sent qu'on a passé un cap. Le jeu a l'air vraiment novateur par bien des aspects et on a hâte d'en découvrir plus, manette en main.

En attendant retrouvez ces artworks et ces images sur lesquels vous reconnaîtrez notamment Cranky mais aussi Diddy et Dixie, et de nombreuses séquences, décors et pouvoirs dévoilés lors du direct.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Donkey Kong Bananza sera disponible le 17 juillet prochain en exclusivité sur Nintendo SWITCH 2

Lire aussi :

Et toujours:

Et toujours : Switch 2 : comparaison des packs et des line-up de lancement de toutes les consoles Nintendo

,

Lire aussi :

​Lire aussi : Notre premier avis sur la Nintendo Switch 2