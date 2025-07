Donkey Kong Bananza : Des copies dans la nature, attention aux spoils

C'est cette semaine que les joueurs vont enfin pouvoir découvrir la prochaine exclusivité de la Nintendo Switch 2, à savoir Donkey Kong Bananza. Si la date officielle est calée au 17 juillet 2025 , de petits malins ont déjà mis la main sur des copies physiques du jeu. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire si vous êtes actif sur les réseaux sociaux, attention aux spoils. Chez Nintendo-Master.com nous nous cantonnerons à notre test habituel garanti sans spoil, et nous vous demanderons bien évidemment de ne rien dévoilé dans les prochains jours dans les commentaires sous peine de sanctions.

A copy of Donkey Kong Bananza is out in the wild.



Only a matter of time before there are real spoilers now so be careful!https://t.co/9Dcy1TdYcR pic.twitter.com/Hnxt7MrRMx