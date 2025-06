Donkey Kong Bananza : Avez-vous remarqué le clin d'œil à l'intro de Donkey Kong NES ?

Le 18 juin dernier, les joueurs ont pu découvrir le Donkey Kong Bananza Direct qui a permis d'en apprendre un peu plus sur le contenu de la prochaine exclusivité de la Nintendo Switch 2. Durant plus de 15 minutes nous avons pu découvrir la nouvelle version adolescente de Pauline, mais aussi l'apparition de Cranky Kong, Diddy et Dixie Kong, ainsi que Rambi, et nous avons même eu le loisir d'entendre le DK Rap. Mais à la fin du Direct, avez-vous tendu l'oreille et reconnu la musique d'introduction du portage NES de la version arcade de Donkey Kong, reprise en chanson par Pauline ? Nous vous laissons re-découvrir cet extrait ci-dessous. Pour rappel, Donkey Kong Bananza est attendu sur Nintendo Switch 2 pour le 17 juillet 2025.