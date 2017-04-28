Deux vétérans quittent Nintendo après près de 40 ans dans l'entreprise

On a parfois l'impression qui rien ne change et que tout est immuable... Pourtant, les années passent inéxorablement et parfois l'actualité vient nous le rappeler.

Ainsi, on apprend que Kensuke Tanabe, un producteur vétéran de chez Nintendo, attaché à la série Metroid Prime, vient de quitter l'entreprise japonaise après près de 40 ans de bons et loyaux services.

Kensuke Tanabe avait commencé" sa carrière chez Nintendo en 1987 en étant le directeur du cultissime Super Mario Bros. 2 avant de travailler comme producteur sur Pikmin, Wario Ware, Luigi's Mansion, Chibi-Robo et beaucoup d'autres.

Lié à la série des Metroid Prime, Kensuke Tanabe prend sa retraite sur un "échec" puisque son dernier jeu est Metroid Prime 4: Beyond, un titre qui a des qualités et même quelques fulgurances mais qui a souffert d'un développement trop long et chaotique. Kensuke Tanabe avait pensé le jeu comme le premier d'une nouvelle trilogie centrée sur Sylux. Il espère que sa protégée Risa Tabata, qui va prendre sa place, pourra peut-être un jour, s'atteler à une suite avec Retro Studios. Mais on imagine mal Nintendo repartir dans une aventure aussi casse-gueule.

Une fin de carrière douce-amère qui ne doit pas faire oublier l'héritage que laisse derrière lui Kensuke Tanabe qui a participé à écrire les plus belles pages de l'histoire de Nintendo.

Mais alors que de nombreuses franchises Nintendo s'apprêtent cette année à fêter leur 40 ans, Kensuke Tanabe n'est pas le seul à tirer sa révérence.

En effet, il semblerait qu'un autre géant vient de prendre sa retraite : Hideki Konno. Entré chez Nintendo en 1986 comme assistant de monsieur Miyamoto, Hideki Konno s'est rapidement distingué en créant tout d'abord la carte du jeu Super Mario World puis en étant le co-réalisateur de Super Mario Kart. Par la suite, il réalisera notamment le premier Luigi's Mansion, participera à la création de la Nintendo 3DS et sera aussi en charge des jeux smartphones de la firme.

Lié à la série des Mario Kart dont il produira tous les épisodes de Mario Kart DS jusqu'à Mario Kart 8 Deluxe, Hideki Konno est une autre légende de Nintendo qui s'en va.

