Zelda, Metroid, Dragon Quest, Kid Icarus et Castlevania fêtent leur 40 ans en 2026

2026 est une grande année d'anniversaire pour les grandes franchises de jeux vidéo. Bon en même temps,ce n'est pas un scoop, les anniversaires, c'est tous les ans.

Mais en 2026 , plusieurs grandes franchises vont passer une étape. Ainsi, The legend of Zelda, Metroid, Dragon Quest, Kid Icarus et Castlevania fêtent leur 40 ans tandis que Sonic entre dans sa trente-cinquième année. Persona et Pokémon ont désormais 30 ans alors que Pikmin, Luigi's Mansion et Animal Crossing ont un quart de sciècle.

Tout cela ne nous rajeunit pas mais montre la longévité de certaines franchises qui malgré les années sont toujours aussi populaires.

Zelda : 40 ans

Metroid : 40 ans

Dragon Quest : 40 ans

Kid Icarus : 40 ans

Castlevania : 40 ans

Sonic : 35 ans

Persona : 30 ans

Pokémon : 30 ans

Animal Crossing : 25 ans

Luigi's Mansion : 25 ans

Pikmin : 25 ans

