Nintendo of America - Au revoir Doug Bowser, bonjour Devon Pritchard

Il a été difficile pour Nintendo of America de marquer les esprits après le départ de Reggie Fils-Aimé de son poste de Directeur. Après 15 années de bons et loyaux services, il a laissé sa place en 2019 à Doug Bowser. Outre son nom atypique qui était en symbiose avec Nintendo, Doug Bowser a dirigé Nintendo of America à une période de croissance stratégique et d’expansion multi-plateforme, consolidant le succès des consoles Switch, tout en élargissant la portée de la marque dans le divertissement. Ce 31 décembre 2025 , c'était finalement au tour de Doug Bowser de partir à la retraite (annoncée en septembre dernier), laissant désormais les rênes à Devon Pritchard, première femme occupant le post de Directeur Directrice de Nintendo of America. Son arrivée coïncide d'ailleurs avec celle de Satoru Shibata comme CEO de NoA pour renforcer la coordination globale avec le siège au Japon.

Une nouvelle page de Nintendo of America se tourne donc en ce début d'année. Il ne reste plus qu'à voir ce que ce changement de direction, et le nouveau système de coordination plus étroit avec la maison-mère japonaise aura comme effet sur le marché Occidental.

Aujourd'hui, j'ai annoncé mon intention de prendre ma retraite de Nintendo, à compter du 31 décembre 2025. Nintendo fait partie intégrante de ma vie depuis 44 ans, depuis que j'ai découvert Donkey Kong Arcade quand j'étais étudiant. Ce fut un honneur de contribuer à cette entreprise incroyable et d'offrir à nos fans nos personnages et nos univers bien-aimés à travers nos jeux vidéo, nos parcs à thème et nos expériences cinématographiques. Je souhaite bonne chance à Devon Pritchard, qui prendra la tête de Nintendo of America, et je vous remercie tous pour votre passion et votre soutien envers Nintendo. Vous pouvez compter sur moi pour rester un fan de Nintendo !

Doug Bowser