Assassin's Creed Shadows : comparaison PS5 Vs. Xbox Series Vs. Nintendo Switch 2

Si de nombreux possesseurs de Nintendo Switch 2 sont focus actuellement sur Metroid Prime 4: Beyond, il y en a sûrement quelques-uns qui sont en train de jouer à Assassin's Creed Shadows.sur la nouvelle console de Nintendo.

Si vous n'en faîtes pas partie et que vous vous demandez comment cette version se tient comparée aux versions PS5 et Xbox Series, la chaîne YouTube ElAnalistaDeBits a, comme souvent, publié une vidéo de comparaison qui vous en donnera un premier aperçu.

A priori, la version Nintendo Switch 2 a plutôt belle allûre malgré, notamment, des temps de chargement plus longs, une résolution inférieure, des ombres et des reflets moins marqués et des cheveux gélifiés...

Retrouvez cette vidéo ci-dessous et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Assassin's Creed Shadows est disponible depuis le 2 décembre 2025 sur Nintendo Switch 2. Sur l'eShop de la Nintendo Switch 2, le jeu est disponible à 59,99€.

Profitez d'Assassin's Creed Shadows d'une toute nouvelle façon grâce à la Nintendo Switch 2 !



MAÎTRISEZ LES MÉCANISMES D'INFILTRATION LES PLUS POUSSÉS DE LA SÉRIE ET LIVREZ DES COMBATS VISCÉRAUX

Incarnez Naoe, une shinobi rusée, et utilisez la lumière, le son et les ombres pour éviter de vous faire repérer. Infiltrez des forteresses ennemies grâce aux nombreuses options de course libre, notamment le nouveau grappin, distrayez les gardes avec vos shurikens ou des bombes fumigènes, et assassinez vos cibles avec votre lame secrète. Dans la peau du samouraï Yasuke, réalisez des éliminations silencieuses à l'arc ou déchaînez des combos dévastateurs au katana ou à la naginata.

Alternez entre ces deux héros pour adapter votre stratégie et découvrez le Japon féodal à travers deux approches radicalement différentes : la furtivité ou la puissance, l'ombre ou l'acier.



PLONGEZ AU COEUR DE L'UNIVERS CAPTIVANT D'ASSASSIN'S CREED SHADOWS

Parcourez le Japon féodal comme jamais auparavant ! Entre les majestueuses villes fortifiées et les paisibles sanctuaires, en passant par les vastes campagnes, Assassin's Creed Shadows vous propose un monde ouvert à couper le souffle où les saisons dynamiques, les changements de la météo et la destruction de l'environnement influencent votre approche tactique.

Et pour une immersion totale, découvrez le jeu avec les voix japonaises.



UN SUCCÈS MONDIAL

Que vous ayez déjà joué aux précédents Assassin's Creed ou que vous fassiez vos premiers pas dans la franchise, le Japon féodal vous attend, ainsi qu'une communauté de millions de joueurs et joueuses !

Source : Youtube