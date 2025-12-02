Assassin's Creed Shadows est disponible sur Nintendo Switch 2

Ubisoft est de retour sur Nintendo Switch 2 avec le dernier opus de la licence phare. Assassin's Creed Shadows. Disponible officiellement depuis ce 2 décembre 2025 en dématérialisé mais également en version physique (en format Game Key), notre test dédié arrivera dans nos colonnes dans les prochaines semaines. D'ici-là, nous vous laissons visionner le dernier trailer en date du jeu ci-dessous.

Profitez d'Assassin's Creed Shadows d'une toute nouvelle façon avec la Nintendo Switch™ 2, que vous soyez chez vous ou en voyage ! Découvrez des fonctions conçues tout particulièrement pour la version Nintendo Switch 2, dont des contrôles tactiles intuitifs pour les menus et la navigation sur la carte, mais également pour la construction du repaire.

MAÎTRISEZ LES MÉCANISMES D'INFILTRATION LES PLUS POUSSÉS DE LA SÉRIE ET LIVREZ DES COMBATS VISCÉRAUX

Incarnez Naoe, une shinobi rusée, et utilisez la lumière, le son et les ombres pour éviter de vous faire repérer. Infiltrez des forteresses ennemies grâce aux nombreuses options de course libre, notamment le nouveau grappin, distrayez les gardes avec vos shurikens ou des bombes fumigènes, et assassinez vos cibles avec votre lame secrète. Dans la peau du samouraï Yasuke, réalisez des éliminations silencieuses à l'arc ou déchaînez des combos dévastateurs au katana ou à la naginata.

Alternez entre ces deux héros pour adapter votre stratégie et découvrez le Japon féodal à travers deux approches radicalement différentes : la furtivité ou la puissance, l'ombre ou l'acier.

PLONGEZ AU CŒUR DE L'UNIVERS CAPTIVANT D'ASSASSIN'S CREED SHADOWS

Parcourez le Japon féodal comme jamais auparavant ! Entre les majestueuses villes fortifiées et les paisibles sanctuaires, en passant par les vastes campagnes, Assassin's Creed Shadows vous propose un monde ouvert à couper le souffle où les saisons dynamiques, les changements de la météo et la destruction de l'environnement influencent votre approche tactique.

Et pour une immersion totale, découvrez le jeu avec les voix japonaises.

UN SUCCÈS MONDIAL

Que vous ayez déjà joué aux précédents Assassin's Creed ou que vous fassiez vos premiers pas dans la franchise, le Japon féodal vous attend, ainsi qu'une communauté de millions de joueurs et joueuses !

Nécessite le téléchargement du jeu complet via Internet. Consultez nintendo.com/eu/game-key-cards pour plus d'informations.

Une connexion Internet, un compte Ubisoft et un compte pour la plateforme correspondante sont requis pour accéder aux fonctionnalités en ligne.