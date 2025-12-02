Assassin’s Creed Shadows : prix, poids et détails de la version Nintendo Switch 2

Si le mois de décembre risque de rimer avec Metroid Prime 4: Beyond pour bon nombre de possesseurs de Nintendo Switch 2, il ne faudrait pas oublier qu'un autre "gros" jeu débarque aussi sur la nouvelle console de Nintendo : Assassin's Creed Shadows.

Sorti en mars dernier sur PC, Xbox Series et PS5, le 14eme opus de la célèbre franchise d'Ubisoft va tenter de faire aussi bien que Star Wars Outlaws, autre titre Ubisoft, qui est aujourd'hui considéré comme un portage très réussi sur Switch 2.

En attendant de pouvoir le vérifier (ou pas) manette en main, on apprend que le jeu prendra près de 62,7 Go d'espace dans la mémoire ou la carte microSDXC de votre console. une taille importe, à relativiser toutefois lorsqu'on la compare à celle du même jeu sur les autres plateformes :

PS5 : 102,6 Go

PC : 115 Go

Xbox : 133,8 Go

Et que dire de Final Fantasy VII Remake Intergrade qui prendre pratiquement 100 Go d'espace de la Switch 2 ! Notez, qu'il ne faut pas espérer gagner un peu de place dans sa console, en optant pour la version physique du jeu, car sur Nintendo Switch 2, Assassin's Creed Shadows sera une carte clé de jeu.

Retrouvez ci-dessous le trailer et la présentation d'Assassin's Creed Shadows sur Nintendo Switch 2 et comme toujours n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Assassin's Creed Shadows est attendu le 2 décembre 2025 sur Nintendo Switch 2. Sur l'eShop de la Nintendo Switch 2, le jeu est disponible en précommande à 59,99€.

Profitez d'Assassin's Creed Shadows d'une toute nouvelle façon grâce à la Nintendo Switch 2 !



MAÎTRISEZ LES MÉCANISMES D'INFILTRATION LES PLUS POUSSÉS DE LA SÉRIE ET LIVREZ DES COMBATS VISCÉRAUX

Incarnez Naoe, une shinobi rusée, et utilisez la lumière, le son et les ombres pour éviter de vous faire repérer. Infiltrez des forteresses ennemies grâce aux nombreuses options de course libre, notamment le nouveau grappin, distrayez les gardes avec vos shurikens ou des bombes fumigènes, et assassinez vos cibles avec votre lame secrète. Dans la peau du samouraï Yasuke, réalisez des éliminations silencieuses à l'arc ou déchaînez des combos dévastateurs au katana ou à la naginata.

Alternez entre ces deux héros pour adapter votre stratégie et découvrez le Japon féodal à travers deux approches radicalement différentes : la furtivité ou la puissance, l'ombre ou l'acier.



PLONGEZ AU COEUR DE L'UNIVERS CAPTIVANT D'ASSASSIN'S CREED SHADOWS

Parcourez le Japon féodal comme jamais auparavant ! Entre les majestueuses villes fortifiées et les paisibles sanctuaires, en passant par les vastes campagnes, Assassin's Creed Shadows vous propose un monde ouvert à couper le souffle où les saisons dynamiques, les changements de la météo et la destruction de l'environnement influencent votre approche tactique.

Et pour une immersion totale, découvrez le jeu avec les voix japonaises.



UN SUCCÈS MONDIAL

Que vous ayez déjà joué aux précédents Assassin's Creed ou que vous fassiez vos premiers pas dans la franchise, le Japon féodal vous attend, ainsi qu'une communauté de millions de joueurs et joueuses !

