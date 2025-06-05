Digital Foundry décerne son prix des meilleurs graphismes de l'année 2025
La fin d'année déboule à toute vitesse et déjà les premiers bilans commencent à être publiés.
Ainsi Digital Foundry vient de publier la liste des jeux ayant proposé les meilleurs graphismes en 2025. Contre toute attente, on y trouve plusieurs jeux sortis sur Nintendo Switch 2 dont Metroid Prime 4: BEYOND - Nintendo Switch 2 Edition et Star Wars Outlaws mais aussi Mario Kart World et même Kirby Air Riders !
Liste des nommés au prix des graphismes de l'année d'après Digital Foundry
- Kirby Air Riders
- Mario Kart World
- Panic Button Switch 2 ports
- Star Wars Outlaws (Switch 2)
- Fast Fusion
- Routine
- Earthion
- Silent Hill f
- Mafia: The Old Country
- Metroid Prime 4: Beyond
- Ghost of Yōtei
- Dying Light: The Beast
- Death Stranding 2
- Assassin’s Creed Shadows
- Doom: The Dark Ages
A l'arrivée, c'est Doom: The Dark Ages qui remporte le prix des graphismes de l'année 2025 selon Digital Foundry. Il coiffe au poteau Assassin's Creed Shadows et Death Stranding 2. Pour en savoir plus, retrouvez ici la vidéo et l'article de Digital Foundry, LA.
Et, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.
VOIR AUSSI : Metroid Prime 4 : le plus beau jeu de la Switch 2 et de la Switch 1 selon Digital Foundry
----------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
Et toujours :
- Toutes les infos et annonces des Game Awards 2025
- Tomb Raider : le prochain jeu des aventures de Lara Croft dévoilé aux Game Awards 2025
- Les premières images de Link et Zelda dans le film The Legend of Zelda
- Metroid Prime 4 Beyond : Notre revue de tests
- Notre test de DONKEY KONG BANANZA
- 05 juin 2025
- Inconnue
- Inconnue
Sora Ltd.
- 20 novembre 2025
- 20 novembre 2025
- 20 novembre 2025
Retro Studios
- 04 décembre 2025
- 04 décembre 2025
- 04 décembre 2025
- 04 septembre 2025
- 04 septembre 2025
- 04 septembre 2025
- 02 décembre 2025
- 02 décembre 2025
- 02 0000