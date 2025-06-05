Digital Foundry décerne son prix des meilleurs graphismes de l'année 2025

La fin d'année déboule à toute vitesse et déjà les premiers bilans commencent à être publiés.

Ainsi Digital Foundry vient de publier la liste des jeux ayant proposé les meilleurs graphismes en 2025. Contre toute attente, on y trouve plusieurs jeux sortis sur Nintendo Switch 2 dont Metroid Prime 4: BEYOND - Nintendo Switch 2 Edition et Star Wars Outlaws mais aussi Mario Kart World et même Kirby Air Riders !

Liste des nommés au prix des graphismes de l'année d'après Digital Foundry

Kirby Air Riders

Mario Kart World

Panic Button Switch 2 ports

Star Wars Outlaws (Switch 2)

Fast Fusion

Routine

Earthion

Silent Hill f

Mafia: The Old Country

Metroid Prime 4: Beyond

Ghost of Yōtei

Dying Light: The Beast

Death Stranding 2

Assassin’s Creed Shadows

Doom: The Dark Ages

A l'arrivée, c'est Doom: The Dark Ages qui remporte le prix des graphismes de l'année 2025 selon Digital Foundry. Il coiffe au poteau Assassin's Creed Shadows et Death Stranding 2. Pour en savoir plus, retrouvez ici la vidéo et l'article de Digital Foundry, LA.

Et, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

VOIR AUSSI : Metroid Prime 4 : le plus beau jeu de la Switch 2 et de la Switch 1 selon Digital Foundry

----------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

Et toujours :

Source : Digitalfoundry