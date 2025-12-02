Officiel : Assassin’s Creed Shadows débarque sur Nintendo Switch 2 - Tous les détails

C'était une rumeur : c'est désormais officiel. Assassin's Creed Shadows débarque en décembre sur Nintendo Switch 2.

Cette version dont tous les modes de jeu ont été spécialement optimisés pour la nouvelle console de Nintendo, inclura le support tactile pour naviguer plus facilement dans les menus et les cartes. Elle comprendra tous les contenus des mises à jour disponibles sur les autres plateformes à l'exception de l’extension « Traque sur Awaji » qui arrivera en début d’année prochaine . La version Nintendo Switch 2 du jeu supportera, par ailleurs, la cross-progression à travers toutes les plateformes via Ubisoft Connect,

L'’édition standard du jeu est annoncé au prix de 59,99€ en physique ou en téléchargement sur le Nintendo eShop. Notez qu'Ubisoft parle de "carte de jeu" et non de "carte clé de jeu" comme on peut le voir sur la jaquette dévoilée officieusement. Ce sera donc un point à vérifier

Alors, Ubisoft va-t-il réussir un doublé sur Nintendo Switch 2, après le "succès" de Star Wars Outlaws ? Réponse le 2 décembre 2025 , date de la sortie de Assassin's Creed Shadows sur Nintendo Switch 2.

Comme toujours n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Profitez d'Assassin's Creed Shadows d'une toute nouvelle façon grâce à la Nintendo Switch 2 !



MAÎTRISEZ LES MÉCANISMES D'INFILTRATION LES PLUS POUSSÉS DE LA SÉRIE ET LIVREZ DES COMBATS VISCÉRAUX

Incarnez Naoe, une shinobi rusée, et utilisez la lumière, le son et les ombres pour éviter de vous faire repérer. Infiltrez des forteresses ennemies grâce aux nombreuses options de course libre, notamment le nouveau grappin, distrayez les gardes avec vos shurikens ou des bombes fumigènes, et assassinez vos cibles avec votre lame secrète. Dans la peau du samouraï Yasuke, réalisez des éliminations silencieuses à l'arc ou déchaînez des combos dévastateurs au katana ou à la naginata.

Alternez entre ces deux héros pour adapter votre stratégie et découvrez le Japon féodal à travers deux approches radicalement différentes : la furtivité ou la puissance, l'ombre ou l'acier.



PLONGEZ AU COEUR DE L'UNIVERS CAPTIVANT D'ASSASSIN'S CREED SHADOWS

Parcourez le Japon féodal comme jamais auparavant ! Entre les majestueuses villes fortifiées et les paisibles sanctuaires, en passant par les vastes campagnes, Assassin's Creed Shadows vous propose un monde ouvert à couper le souffle où les saisons dynamiques, les changements de la météo et la destruction de l'environnement influencent votre approche tactique.

Et pour une immersion totale, découvrez le jeu avec les voix japonaises.



UN SUCCÈS MONDIAL

Que vous ayez déjà joué aux précédents Assassin's Creed ou que vous fassiez vos premiers pas dans la franchise, le Japon féodal vous attend, ainsi qu'une communauté de millions de joueurs et joueuses !

