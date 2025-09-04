Assassin's Creed Shadows en approche sur Nintendo Switch 2

Après le succès inattendu de Star Wars Outlaws sur Nintendo Switch 2, Ubisoft va peut-être tenter un doublé en sortant Assassin's Creed Shadows sur la nouvelle console de Nintendo.

Il y a quelques mois déjà , le spécialiste en rumeur NateTheHate avait évoqué l'arrivée de plusieurs jeux Assassin's Creed (dont Assassin's Creed Shadows) sur Switch 2 sans qu'aucune annonce ne vienne depuis lui donner raison...

Mais voilà qu'aujourd'hui, le site des magasins Auchan répertorie le jeu dans ses pages... Alors, ce n'est pas encore une confirmation officielle mais le site publie une jaquette du jeu (signalant qu'il s'agit d'une carte clé de jeu) et une courte présentation.

Profitez d'Assassin's Creed Shadows d'une toute nouvelle façon grâce à la Nintendo Switch 2 !



MAÎTRISEZ LES MÉCANISMES D'INFILTRATION LES PLUS POUSSÉS DE LA SÉRIE ET LIVREZ DES COMBATS VISCÉRAUX

Incarnez Naoe, une shinobi rusée, et utilisez la lumière, le son et les ombres pour éviter de vous faire repérer. Infiltrez des forteresses ennemies grâce aux nombreuses options de course libre, notamment le nouveau grappin, distrayez les gardes avec vos shurikens ou des bombes fumigènes, et assassinez vos cibles avec votre lame secrète. Dans la peau du samouraï Yasuke, réalisez des éliminations silencieuses à l'arc ou déchaînez des combos dévastateurs au katana ou à la naginata.

Alternez entre ces deux héros pour adapter votre stratégie et découvrez le Japon féodal à travers deux approches radicalement différentes : la furtivité ou la puissance, l'ombre ou l'acier.



PLONGEZ AU COEUR DE L'UNIVERS CAPTIVANT D'ASSASSIN'S CREED SHADOWS

Parcourez le Japon féodal comme jamais auparavant ! Entre les majestueuses villes fortifiées et les paisibles sanctuaires, en passant par les vastes campagnes, Assassin's Creed Shadows vous propose un monde ouvert à couper le souffle où les saisons dynamiques, les changements de la météo et la destruction de l'environnement influencent votre approche tactique.

Et pour une immersion totale, découvrez le jeu avec les voix japonaises.



UN SUCCÈS MONDIAL

Que vous ayez déjà joué aux précédents Assassin's Creed ou que vous fassiez vos premiers pas dans la franchise, le Japon féodal vous attend, ainsi qu'une communauté de millions de joueurs et joueuses !

Par contre pas de prix ni de date de sortie.

Evidemment, à ce stade, il ne s'agit que d'une rumeur

En attendant une probable officialisation (ou pas), vous pouvez retrouver notre test complet de Star Wars Outlaws ICI.

