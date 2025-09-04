Star Wars Outlaws : une demo gratuite disponible sur Nintendo Switch 2

Si vous n'avez pas encore sauté le pas et que vous voulez voir à quoi ressemble Star Wars Outlaws sur Nintendo Switch 2, sachez qu'une démo gratuite est désormais disponible en téléchargement sur l'eShop.

Vous pourrez ainsi vous faire une première idée du jeu et voir si le portage est aussi réussi que ce que beaucoup prétendent...

Pour rappel, Star Wars Outlaws est disponible depuis le 4 septembre 2025 sur Nintendo SWITCH 2. Notre avis avec notre test complet à lire ICI.

Édition Gold, obtenez l'accès au jeu de base et au Season Pass comprenant : le pack d'histoire Wild Card, le pack d'histoire A Pirate's Fortune, la mission exclusive du jour 1 Jabba's Gambit, le pack de personnages The Kessel Runner, le pack The Hunter's Legacy et le pack The Cartel Ronin

Découvrez une galaxie d'opportunités. Explorez des lieux uniques, avec leurs villes animées et leurs cantines. Parcourez des paysages grandioses au volant de votre speeder. Chaque lieu vous réserve de nouvelles aventures, des défis uniques et des récompenses alléchantes si vous êtes prêt à prendre des risques.

Vivez une histoire de crapule originale. Vivez la vie périlleuse d'un hors-la-loi. Tournez chaque situation à votre avantage avec Nix à vos côtés : combattez avec votre blaster, éliminez vos ennemis grâce à la furtivité et aux gadgets, ou trouvez le bon moment pour distraire vos ennemis et prendre l'avantage.

Lancez-vous dans des missions à enjeux élevés. Acceptez des missions risquées et hautement gratifiantes auprès des syndicats du crime de la galaxie. Volez des biens de valeur, infiltrez des lieux secrets et déjouez vos ennemis en tant qu'un des personnages les plus recherchés de la galaxie. Chacun de vos choix influence votre réputation en constante évolution.

Prenez place aux commandes de votre vaisseau, le Trailblazer, et livrez-vous à des combats aériens palpitants contre l'Empire et d'autres ennemis. Trouvez les bonnes occasions de poursuivre, d'esquiver et d'attaquer pour prendre l'avantage.

Lire aussi : STAR WARS OUTLAWS : un portage finalement très réussi sur Switch 2

Voir aussi :