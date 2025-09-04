Star Wars Outlaws reçoit une troisième mise à jour sur Nintendo Switch 2 - Tous les détails

A l'origine de pas mal de memes et de fous rires lors de sa sortie initiale en août 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series, Star Wars Outlaws est désormais une des vitrines de ce qu'il est possible de faire sur Nintendo Switch 2.

Le portage est en effet très réussi et Ubisoft continue de le peaufiner régulièrement avec des patchs qui corrigent les bugs et améliore ses performances.

A début du mois, une grosse mise à jour a apporté pas mal de corrections mais, apparemment, il y a encore des choses à revoir.

Depuis peu, une nouvelle mise à jour a été déployée incluant "des améliorations significatives de la qualité des textures, une stabilité accrue pour les longues sessions de jeu et des corrections de bugs de quêtes".

DÉTAILS DU PATCH 3 : Nintendo Switch 2 : 8979427.TU3 NOTES DE PATCH COMPLÈTES : Gameplay général Correction d'un problème où l'avantage d'équipement « Les éliminations furtives restaurent la santé » ne se déclenchait pas Performance Stabilité améliorée Graphique Correction d'un problème où les textures pouvaient apparaître en basse résolution après des sessions de jeu prolongées

Correction de quelques ressources cassées sur Toshara

Réduction des dénivelés lors des déplacements vers Jaunta's Hope sur Toshara

Qualité de texture améliorée

Correction du scintillement des ombres lors du réglage de la luminosité à partir du menu rapide interface utilisateur Amélioration de l'écran d'accessibilité lors du premier démarrage du jeu ou en tant que nouvel utilisateur

Correction d'un problème où les ennemis n'étaient pas mis en évidence lors de leur marquage avec une poussée d'adrénaline Histoire (ATTENTION AUX SPOILERS) Jeu principal : Correction d'un problème où Kay avait des mouvements raides après le didacticiel sur la poussée d'adrénaline pendant la quête « Le Pistolero »

Correction d'un problème où le module blaster pouvait se réinitialiser pendant la quête « Le charognard »

Correction d'un problème où le Syndicat Pyke n'aidait pas Kay au combat pendant le contrat « Récupérer la cargaison » Pack d'histoires Wild Card Correction d'un problème où les joueurs ne pouvaient pas quitter la station Renpalli pendant la quête « Wild Card » s'il y avait un contrat actif Pack d'histoires La fortune d'un pirate Correction d'un problème où les PNJ pouvaient disparaître si Kay s'éloignait suffisamment pendant « Le sort d'un pirate »

Pour rappel, Star Wars Outlaws est disponible depuis le 4 septembre 2025 sur Nintendo SWITCH 2. Notre avis avec notre test complet à lire ICI.

Édition Gold, obtenez l'accès au jeu de base et au Season Pass comprenant : le pack d'histoire Wild Card, le pack d'histoire A Pirate's Fortune, la mission exclusive du jour 1 Jabba's Gambit, le pack de personnages The Kessel Runner, le pack The Hunter's Legacy et le pack The Cartel Ronin

Découvrez une galaxie d'opportunités. Explorez des lieux uniques, avec leurs villes animées et leurs cantines. Parcourez des paysages grandioses au volant de votre speeder. Chaque lieu vous réserve de nouvelles aventures, des défis uniques et des récompenses alléchantes si vous êtes prêt à prendre des risques.

Vivez une histoire de crapule originale. Vivez la vie périlleuse d'un hors-la-loi. Tournez chaque situation à votre avantage avec Nix à vos côtés : combattez avec votre blaster, éliminez vos ennemis grâce à la furtivité et aux gadgets, ou trouvez le bon moment pour distraire vos ennemis et prendre l'avantage.

Lancez-vous dans des missions à enjeux élevés. Acceptez des missions risquées et hautement gratifiantes auprès des syndicats du crime de la galaxie. Volez des biens de valeur, infiltrez des lieux secrets et déjouez vos ennemis en tant qu'un des personnages les plus recherchés de la galaxie. Chacun de vos choix influence votre réputation en constante évolution.

Prenez place aux commandes de votre vaisseau, le Trailblazer, et livrez-vous à des combats aériens palpitants contre l'Empire et d'autres ennemis. Trouvez les bonnes occasions de poursuivre, d'esquiver et d'attaquer pour prendre l'avantage.

Source : Ubisoft