Assassin's Creed Shadows - La quête L'Attaque des Titans annoncée en vidéo

Alors qu'Assassin's Creed Shadows sort dans quelques jours à peine sur Nintendo Switch 2, Ubisoft vient de dévoiler un nouveau partenariat entre sa licence phare et le manga L'Attaque des Titans. Une quête spéciale est en effet disponible depuis aujourd'hui sur toutes les plateformes, et durera jusqu'au 22 décembre, de quoi laisser le temps aux acheteurs de la version Nintendo Switch 2 de tenter de l'effectuer. Cet événement fait partie de la prochaine mise à jour disponible pour tous les joueurs et qui inclut également un contenu additionnel pour l’histoire principale. Pour rappel, Assassin's Creed Shadows sera disponible le 2 décembre 2025 sur Nintendo Switch 2.

Une étrange rencontre entraine Naoe et Yasuke dans une nouvelle quête dans laquelle les murmures de rituels interdits et transformations effrayantes raisonnent à travers les ombres. Guidés par une femme étrangement vêtue nommée Ada, ils s’aventureront aux confins de l’énigmatique grotte de cristal afin de sauver son amie d’un mystérieux culte. Au fil d’étranges expériences et de l’apparition d’ennemis monstrueux, le duo devra se fier à son instinct pour survivre à une menace inédite. Tous les joueurs ayant débloqués Yasuke en tant que personnage jouable pourront accéder à cet événement gratuitement en se dirigeant vers le Nord-Ouest de Yamashiro pour y trouver le Donneur de Quête.



En plus de cette nouvelle quête, les joueurs pourront obtenir des récompenses exclusives incluant un nouveau katana et des objets cachés dans différents coffres disséminés dans la grotte. Ils pourront personnaliser davantage leurs Assassins avec des packs sur le thème de l’Attaque des Titans disponibles dans le store comprenant une tenue inspirée des Titans pour Yasuke, une tenue inspirée de Mikasa pour Naoe, des armes et une monture des Corps d’Exploration.



Cette mise à jour inclut également une nouvelle histoire gratuite, la troisième dans le jeu. Intitulée « Une découverte énigmatique », cette nouvelle mise à jour apportera un twist humoristique à l’aventure. La quête suit Naoe et Yasuke alors qu’ils s’enseignent mutuellement de nouvelles compétences : Naoe apprend à faire sa propre version dramaturgique du coup de pied de guerre de Yasuke tandis que Yasuke perfectionne les éliminations furtives non-léthales. Comme son nom le suggère, « Une découverte énigmatique » propose une nouvelle et intrigante énigme environnementale qui pourra, peut-être, apporter des réponses que les joueurs recherchaient depuis longtemps.