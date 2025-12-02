Assassin's Creed Shadows : Découvrez le trailer dédié à la version Nintendo Switch 2

Annoncé pour le mois de décembre 2025, nous n'avions pas encore eu l'occasion de voir de trailer dédié à la version Nintendo Switch 2 de Assassin's Creed Shadows. C'est désormais chose réglée, et nous vous laissons découvrir ledit trailer publié par Ubisoft. Pour rappel, Assassin's Creed Shadows sera disponible à partir du 2 décembre 2025 en éditions dématérialisée et en édition physique, au format Game Key.

Plongez dans le Japon féodal ! Libérez l'Assassin qui sommeille en vous en incarnant Naoe, une shinobi rusée et furtive, et frappez depuis les ombres. Ou prenez le commandement en incarnant Yasuke, un imposant samouraï, et dominez le champ de bataille.