Assassin's Creed Shadows - De nombreux crashs rendent le jeu injouable sur Nintendo Switch 2

Officiellement disponible depuis le 2 décembre 2025 sur Nintendo Switch 2, la sortie de Assassin's Creed Shadows était l'occasion de revoir la licence phare sur nos consoles hybrides. Si les premières minutes de jeu ne prévoyaient que du bon pour les joueurs et pour notre testeur, il s'avère que le titre est malheureusement en proie à de nombreux crashs rendant le jeu quasiment injouable pour plusieurs joueurs. Du côté de la rédaction, on alterne entre les séances d'une à deux heures sans soucis, et des passages où le jeu va crasher 3 ou 4 fois en une heure.

L'équipe de développement du jeu a pris connaissance du problème, et un patch V3 est actuellement en préparation pour une sortie prévue mi-décembre. Les équipes sont confiantes sur les corrections apportées par ce dernier. De notre côté, le test est repoussé à la sortie du fameux patch, l'expérience étant trop dégradée à l'heure actuelle pour pouvoir proposer un test objectif dans nos colonnes.