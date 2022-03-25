Alarmo : Le réveil musical de Nintendo reçoit une mise à jour Kirby - Tous les détails

Sorti en fin d'année dernière , Le réveil musical de Nintendo : Alarmo reçoit aujourd'hui de nouvelles sonneries gratuites liées à Kirby et le Monde Oublié​. Pour les télécharger, il suffit juste de se rendre dans l'onglet "Nouvelle Sonneries"- à condition d'avoir configurer la connexion internet de son appareil.

Au programme 7 nouvelles sonneries inspirées de Kirby et le Monde Oublié​ et des superbes compositions de la NS2 Edition

Bienvenu dans le nouveau monde Sauvetage des Waddle Dees Coup de vent Estivalia Bombe à eau à Wondaria Village Waddle Dee et maison de Kirby Sauvetage des Astralées Patinoire scintillante

Avec les derniers ajouts d'Animal Crossing, Mario Kart et du premier Super Mario, Le réveil musical de Nintendo : Alarmo dispose de 60 sonneries différentes tirées de 10 jeux Nintendo : Kirby et le Monde Oublié, Animal Crossing : New Horizons, Super Mario Odyssey, Zelda BOTW, Splatoon 3, Pikmin 4, Ring Fit Adventure, Mario Kart 8 Deluxe et Super Mario Bros. Plus d'infos avec notre premier avis à lire ici

Notre test de la NS2 Edition de Kirby et le Monde Oublié : Le pays des étoiles filantes est à lire ICI

Notez que vous pouvez recevoir un cadeau dans Kirby et le Monde Oublié en entrant le code ALARMOWITHKIRBY

