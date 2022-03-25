Alarmo : Le réveil musical de Nintendo reçoit une mise à jour Kirby - Tous les détails
Sorti en fin d'année dernière, Le réveil musical de Nintendo : Alarmo reçoit aujourd'hui de nouvelles sonneries gratuites liées à Kirby et le Monde Oublié. Pour les télécharger, il suffit juste de se rendre dans l'onglet "Nouvelle Sonneries"- à condition d'avoir configurer la connexion internet de son appareil.
Au programme 7 nouvelles sonneries inspirées de Kirby et le Monde Oublié et des superbes compositions de la NS2 Edition
- Bienvenu dans le nouveau monde
- Sauvetage des Waddle Dees
- Coup de vent Estivalia
- Bombe à eau à Wondaria
- Village Waddle Dee et maison de Kirby
- Sauvetage des Astralées
- Patinoire scintillante
Avec les derniers ajouts d'Animal Crossing, Mario Kart et du premier Super Mario, Le réveil musical de Nintendo : Alarmo dispose de 60 sonneries différentes tirées de 10 jeux Nintendo : Kirby et le Monde Oublié, Animal Crossing : New Horizons, Super Mario Odyssey, Zelda BOTW, Splatoon 3, Pikmin 4, Ring Fit Adventure, Mario Kart 8 Deluxe et Super Mario Bros. Plus d'infos avec notre premier avis à lire ici
Notre test de la NS2 Edition de Kirby et le Monde Oublié : Le pays des étoiles filantes est à lire ICI
Notez que vous pouvez recevoir un cadeau dans Kirby et le Monde Oublié en entrant le code ALARMOWITHKIRBY
NOTRE TEST D'ALARMO : BIG N IS WATCHING YOU
Tous les jeux et accessoires disponibles au lancement de la Switch 2
