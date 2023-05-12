Zelda: Tears of the Kingdom : l'amiibo articulé le Golem de Mineru sortira en septembre - Détails

Plus de trois ans après la sortie de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sur Nintendo Switch, et plus d'un an après avoir été annoncé à l'occasion de la sortie de la version Switch 2 du jeu, l'amiibo Le Golem de Mineru se rappelle à notre bon souvenir.

Proposant des bras articulés, cet amiibo sortira finalement le 17 septembre prochain . Comme les autres amiibo du jeu, il permettra d'obtenir un motif spécial pour la paravoile de Link.

L'amiibo « Le Golem de Mineru» sortira le 17 septembre ! Cet amiibo est doté de bras articulés que vous pouvez positionner à votre guise. Scannez-le dans le jeu *The Legend of #Zelda: Tears of the Kingdom* pour obtenir un motif unique pour la paravoile de Link.

En attendant d'autres détails, retrouvez sur cette page quelques images de ce nouvel amiibo et, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch avec une mise à niveau pour la Switch 2. Pour plus de détails, voir nos conseils pour bien débuter et notre revue de presse ICI.

LIRE NOTRE TEST COMPLET DE ZELDA TEARS OF THE KINGDOM SUR NINTENDO SWITCH

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