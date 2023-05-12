Zelda Tears of the Kingdom : un nouveau livre d'art annoncé avec une édition collector - Tous les détails

Nouveau chef d'oeuvre de la Legend ou simple add-on de Breath of The Wild, chacun a son avis sur le jeu. Il n'en reste pas moins que des titres de cet acabit, il n'y en a pas des masses et, honnêtement, même si on peut préférer des Zelda plus classiques, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom reste une valeur sûre.

Si vous faîtes partie des fans, vous serez, dans tous les cas, sûrement ravi d'apprendre qu'un nouvel artbook vient d'être dévoilé pour une sortie en octobre 2026 - aux Etats-Unis tout du moins.

Edité par Dark Horse, le livre, nommé Secrets of the Zonai, comportera 472 pages avec des artworks, des croquis et des images promotionnelles ainsi qu'une partie réservée à l'histoire du jeu et des Soneaus.

Débutez votre voyage par plus de 50 pages d'illustrations magnifiques, de croquis de personnages et d'images promotionnelles. Plongez ensuite dans près de 300 pages de croquis, notes, esquisses, concept arts et souvenirs exclusifs qui vous dévoilent les coulisses du développement et de la création du jeu. Remontez ensuite le temps jusqu'à l'époque précédant la fondation du royaume d'Hyrule, grâce à plus de 80 pages consacrées à son histoire. Découvrez le passé mystérieux des Soneaus et plongez au cœur des événements du jeu. Terminez votre quête par des interviews des légendes qui ont contribué à ce nouvel opus de The Legend of Zelda : le producteur Eiji Aonuma, le réalisateur Hidemaro Fujibayashi et le directeur artistique Satoru Takizawa !

Le livre est annoncé en deux éditions dont vous pouvez retrouver le détail ci-dessous.

Ce qui est inclus : Édition standard The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom – Secrets of the Zonai (Relié, 472 pages)

Édition Héros The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom – Secrets of the Zonai (Relié, 472 pages) (Relié, 472 pages) Contenu exclusif : étui vert, couverture exclusive, reproduction artistique de Link et des Sages, carte en tissu des profondeurs d’Hyrule et réplique de la Larme de Zelda.

– Secrets of the Zonai (Relié, 472 pages) (Relié, 472 pages)

En attendant d'en apprendre plus sur une hypothétique sortie française, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires. Et pour plus de détails, rendez-vous sur le site officiel de Dark Horse.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch avec une mise à niveau pour la Switch 2. Pour plus de détails, voir nos conseils pour bien débuter et notre revue de presse ICI.

​LIRE NOTRE TEST COMPLET DE ZELDA TEARS OF THE KINGDOM SUR NINTENDO SWITCH

Lire aussi :

LIRE AUSSI :

Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux : Discord, Twitter, Facebook et Youtube

Source : Darkhorsedirect