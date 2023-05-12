Zelda Tears of The Kingdom : aperçu de la Master Sword corrompue grandeur nature de First 4 Figures
First 4 Figures vient de dévoiler une réplique grandeur nature de la Master Sword corrompue de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom. Mesurant 71,3 cm de hauteur et jusqqu'à 26,5 cm de largeur pour un poids de 5 Kg, cette épée, en ABS, sera présentée sur un magnifique socle mais pourra y en être retirée telle Excalibur sur son rocher. Elle devrait être disponible "bientôt" et on en saura plus, à commencer par son prix, dès l'ouverture des précommandes prévues le 18 décembre prochain.
En attendant, nous vous invitons à découvrir un premier aperçu de l'épée avec la vidéo publiée par First 4 Figures.
Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch avec une mise à niveau pour la Switch 2.. Pour plus de détails, voir nos conseils pour bien débuter et notre revue de presse ICI.
