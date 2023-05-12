Nintendo Switch 2

Zelda Tears of The Kingdom : aperçu de la Master Sword corrompue grandeur nature de First 4 Figures

Par rifraff - Il y a 18 heures

First 4 Figures vient de dévoiler une réplique grandeur nature de la Master Sword corrompue de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom. Mesurant 71,3 cm de hauteur et jusqqu'à 26,5 cm de largeur pour un poids de 5 Kg, cette épée, en ABS, sera présentée sur un magnifique socle mais pourra y en être retirée telle Excalibur sur son rocher. Elle devrait être disponible "bientôt" et on en saura plus, à commencer par son prix, dès l'ouverture des précommandes prévues le 18 décembre prochain.

En attendant, nous vous invitons à découvrir un premier aperçu de l'épée avec la vidéo publiée par First 4 Figures.

N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch avec une mise à niveau pour la Switch 2.. Pour plus de détails, voir nos conseils pour bien débuter  et notre revue de presse ICI.

LIRE NOTRE TEST COMPLET DE ZELDA TEARS OF THE KINGDOM SUR NINTENDO SWITCH

Lire aussi :

LIRE AUSSI :

Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux : DiscordTwitterFacebook et Youtube

Source : Com/en-eu/products/tears-of-the-kingdom-broken-sword
The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom
Nintendo
Nintendo

  • 12 mai 2023
  • 12 mai 2023
  • 12 mai 2023
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo Switch 2 Edition
Nintendo

  • 05 juin 2025
  • Inconnue
  • Inconnue

Sur le même sujet

10
Image news
Nintendo Switch : les 20 meilleures exclusivités d'après Rolling...
30
Image news
Zelda : Tears of the Kingdom : toutes les infos à retenir de la v...
9
Image news
Nintendo Direct spécial The Legend of Zelda : Tears of The Kingdo...