Zelda: Tears of the Kingdom reçoit une mise à jour sur Nintendo Switch 2 - Tous les détails

The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom dispose désormais d'une Nintendo Switch 2 Edition qui améliore sa résolution et ses performances mais aussi le connecte à l'application ZELDA NOTES.

Et, justement, le jeu vient de recevoir une mise à jour (sur Nintendo Switch et Nintendo SWITCH 2) destinée avant tout à l'édition NS2 et réglant quelques soucis liés à ZELDA NOTES. Retrouvez le détail de cette mise à jour ci-dessous.

Notes de la mise à jour 1.4.2 de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom (sortie le 3 juillet 2025 )

Édition Nintendo Switch 2 : correctifs liés à ZELDA NOTES Correction d'un problème dans lequel le joueur ne pouvait pas utiliser les effets bonus quotidiens « Récupération de santé » ou « Repas copieux » s'il avait augmenté ses cœurs au nombre maximum.

Plusieurs autres problèmes liés à ZELDA NOTES ont été résolus. *Les dernières données de mise à jour sont nécessaires pour lire les éléments liés à ZELDA NOTES. Général Correction d'un problème dans lequel la musique de fond n'était pas jouée correctement dans certaines batailles de l'édition Nintendo Switch 2.

Plusieurs autres problèmes ont été résolus pour améliorer l’expérience de jeu.

,

