Zelda Skyward Sword : en moins de trois mois, les ventes de la version Nintendo Switch ont égalé celles de la version Wii

On espérait découvrir un nouveau Zelda (et même beaucoup plus), dès cette année, mais finalement c'est le Zelda de la Wii qui est revenu cet été dans notre Nintendo Switch avec The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. Pour rappel, il s'agit d'un remaster très fidèle qui a malgré tout apporté pas mal de petits changements dont le plus important concerne les commandes du jeu à choisir entre la détection de mouvement et les commandes aux sticks et boutons.

Sorti initialement en 2011 sur la Wii alors en fin de vie (pour ne pas dire en fin de Wii) The Legend of Zelda : Skyward Sword n'a pas eu les honneurs d'une sortie simultanée sur Wii et Wii U (sortie l'année suivante) ) cause de son gameplay trop lié à la petite console blanche. Pour autant, le jeu s'est semble-t-il écoulé, à terme entre 3,5 et 3,7 millions d'exemplaires dans le monde. Un chiffre plutôt modeste pour un Zelda sorti sur console de salon surtout si on le compare à celui des ventes de son remaster : The Legend of Zelda: Skyward Sword HD.

En effet, lors de son dernier bilan financier, Nintendo a annoncé que The Legend of Zelda: Skyward Sword HD s'était déjà écoulé à 3,60 millions d'exemplaires dans le monde. D'après le spécialiste Daniel Ahmad, c'est même un peu plus puisqu'il estime qu'en 77 jours , le remaster s'est écoulé à 3,67 millions . Ainsi en moins de trois mois, les ventes du remaster aurait déjà égalé celles du jeu original avec un parc de Nintendo Switch pourtant encore inférieur à celui de la Wii.

Voilà qui devrait inciter Nintendo à nous resservir The Legend of Zelda : The Wind Waker HD et de The Legend of Zelda: Twilight Princess HD (remasters déjà sortis sur Wii U), peut-être en bundle et/ou pour nous faire patienter avant la sortie de Zelda Breath of The Wild 2.

Pour rappel, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD est disponible sur Nintendo Switch. Idem pour l'amiibo Zelda & Célestrier et les Joy-Con collector. Pour tout savoir sur le jeu n'oubliez pas que notre test complet est toujours à lire ICI. Retrouvez en outre LA REVUE DE PRESSE compilant une poignée de tests avec leurs notes publiés par nos confrères, LA.

