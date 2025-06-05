Xbox Partner Preview : toutes les annonces des jeux prévus aussi sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Il y a quelques minutes, les fans de Xbox ont pu suivre un nouvel Xbox Partner Preview, une sorte de Nintendo Direct Partner Showcase à la sauce Xbox.

Logiquement, en tant que site Nintendo, ça devrait nous faire une belle jambe pleine de varices (avec du pus qui pue comme disait ma grand mère) mais comme désormais Xbox mentionne, dans ses présentations, si les jeux sortent aussi sur d'autres plateformes, quelques annonces concernent les Nintendo Switch. Retrouvez-les ci-dessous.

ARMATUS - prévu sur Xbox, PS5, PC et SWITCH 2

Il s'agit d'un jeu d 'action qui se déroule dans un Paris saccagé (non, ce n'est pas un jeu réaliste)

Le super jeu qui mélange l'aventure sous-marine et la vente de sushis débarque aujourd'hui sur Xbox ! Et début 2026, le jeu aura droit à un DLC "In The Jungle" ! Dans le même temps, on apprend que DAVE THE DIVER sortira en boîte sur PS5 et Nintendo SWITCH 2. Geronimo !

CROWSWORN annoncé sur Xbox, PS5, PC et Nintendo Switch

Il s'agit d'un jeu de plateforme 2D assez stylé. Ca ressemble à pas mal de jeux mais c'est assez stylé.

VAMPIRE CRAWLERS attendu en 2026 sur Xbox, Playstation, PC et Nintendo Switch

Vampire Survivors a plus d'une carte dans sa manche. Le spin-off qui s'annonce déjanté est attendu en 2026 et sortira quand il sera prêt (vaut mieux en même temps).

007 First Light est prévu le 27 mars 2026 sur Xbox, PS5, PC et Nintendo Switch

Le jeu permettra de conduire l’Aston Martin Valhalla qui est la toute première supercar hybride rechargeable à moteur central d’Aston Martin.

REANIMAL est prévu le13 février 2026 sur Xbox, PS5, PC et Nintendo SWITCH 2

​Le nouveau jeu des suédois de Tarsier Studios a qui l'on doit les deux premiers Little Nightmares sort l'année prochaine mais une démo est disponible dès aujourd'hui sur Xbox One. On espère qu'elle arrivera aussi sur Nintendo SWITCH 2.

HITMAN World of Assassination disponible sur Xbox, PS5, PC, Switch et Nintendo SWITCH 2

Eminem n'en peut plus de son alter ego Slim Shady. pour s'en débarrasser une bonne fois pour toute, il fait appel à un professionnel. La mission débarque gratuitement le 1er décembre .

Pour finir, notez que l'excellent jeu indien Raji : An Ancient Epic a droit à une suite qui s'annonce magnifique mais n'est pour le moment pas prévue sur les Switch- voir ici. L'occasion de vous rappeler que fait partie des Offres Black Friday (dont vous pouvez retrouver notre sélection ICI) et peut être obtenu en ce moment à 6,24€

Voilà, notre petit tour d'horizon des jeux annoncé sur Xbox, prévus sur Switch est terminé. N'hésitez pas à vous exprimer en commentaires.

