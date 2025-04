Vampire Survivors X SaGa Emerald Beyond - Une màj anniversaire disponible gratuitement dès maintenant

Si vous souhaitez encore un peu plus de contenu dans le jeu de bourrinage par excellence Vampyr Survivors, vous avez sans doute vu passer la dernière mise à jour gratuite. Dénommée EMERALD DIORAMA, cette dernière est disponible à l'occasion du premier anniversaire de SaGa Emerald Beyond, et vous propose d'incarner de nouveaux personnages, d'utiliser de nouvelles armes, et un tout nouveau niveau. Nous vous laissons découvrir le trailer de cette mise à jour ci-dessous.

Le nouveau contenu de la collaboration entre Vampire Survivors et SaGa Emerald Beyond inclut : Plus de 12 nouveaux personnages jouables de SaGa Emerald Beyond : De Ameya, la sorcière déguisée en écolière cherchant à regagner ses pouvoirs perdus, à Diva No. 5, la cantatrice robotique à la recherche de sa voix disparue, les joueurs peuvent incarner des personnages jouables tirés de SaGa Emerald Beyond . Ils sont tous dotés de capacités et d’armes uniques à déchainer contre les hordes de Vampires. Certains personnages peuvent aussi faire équipe pour devenir encore plus redoutables, comme les nouvelles recrues des forces de l’ordre Bonnie et Formina, ainsi que Tsunanori Mido et ses marionnettes kugutsu invocables, ou encore le vampire Dismal King Siugnas.

