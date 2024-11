Vampire Survivors - Le DLC Ode to Castlevania est disponible sur Nintendo Switch

Que serait un jeu avec des Vampires sans un partenariat avec l'iconique licence Castlevania ? Le jeu Vampire Survivors peut désormais se vanter d'avoir son dernier DLC Ode to Castlevania disponible dès à présent sur Nintendo Switch et supports concurrents au petit prix de 3,99€. Pour l'occasion, nous vous laissons découvrir la bande-annonce du DLC ci-dessous.

La plus grande extension de l'histoire de Vampire Survivors comprend PLUS de 20 personnages, plus de 40 armes incluant plus de fouets que nous ne pouvons en compter (il y en a huit), plus de 30 pistes musicales, de loin la plus grande scène à ce jour ET DE NOMBREUX SECRETS ET SURPRISES. Si vous aimez Vampire Survivors, vous ne voudrez pas manquer celui-ci.