Vampire Survivor se paie gratuitement un nouveau mode de jeu

Le bonheur ne prend donc jamais fin. Après nous avoir illuminé notre été, le hit de Poncle, Vampire Survivor vient de dévoiler un tout nouveau mode aventure à venir gratuitement sur toutes les plateformes (dont la Nintendo Switch).

Si cette dernière sera servie plus tard , il est remarquable de noter à quel point Poncle a su transformer son hit aussi addictif en véritable phénomène de société simplement en ne se moquant pas des joueurs avec du contenu à la pelle, des mises à jour régulières mais aussi et surtout en appliquant un tarif des plus compétitif pour son jeu. Il est donc bientôt grand temps de relancer la chasse aux vampires dans Vampire Survivor.

Ready for an adventure?



Adventures are coming to Vampire Survivors - 6th December! ????



Self-contained, miniature story modes that reset & remix the game's content ????



Watch @dayofthedevs for more info!



Coming to PC & Xbox (Nintendo Switch & Mobile coming later, we're sorry) ???? pic.twitter.com/N1oHOyqzvK