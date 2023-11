Vampire Survivors : Les monstres fêtent Noël avec la dernière màj du jeu

Si le début du mois de Novembre signe la décongélation de Mariah Carey et de son tube All I Want For Christmas Is You, du côté des développeurs c'est aussi l'heure des mises à jour d'hiver. Vampire Survivors n'échappe pas à la règle puisque la dernière mise à jour gratuite du jeu permet aux joueurs d'affronter la déferlantes de monstruosités dans un tout nouveau stage enneigé. Nous vous laissons visionner le contenu de cette mise à jour dans le trailer dédié ci-dessous.

