Watch Dogs Collection bientôt sur Nintendo SWITCH 2- ou pas.
La rumeur est à priori partie d'un site marchand tchèque qui aurait listé Watch Dogs Collection sur Nintendo SWITCH 2. Depuis,la référence aurait été supprimée du site mais pas suffisemment vite pour empêcher une capture d'écran de faire le tour du web.
Compilant Watch Dogs, Watch Dogs 2 et Watch Dogs: Legion, Watch Dogs Collection serait prévu l'année prochaine sur la dernière console de Nintendo (et en version carte Clé de jeu...)
A première vue, la rumeur parait crédible et on serait tenté d'y croire ne serait-ce que parce que l'adresse de la page du site (reprenant le nom du jeu) existe. De plus, Assassin's Creed Shadows, Star Wars: Outlaws et, bientôt, Rayman Legends Retold ont bien été portés sur Switch 2, alors pourquoi pas Watch Dogs, après tout ?
En même temps, il est vrai aussi qu'il est désormais extrémement facile de créer un faux et des buzz pour pas cher. Et justement d'après, Billbil-kun de Dealabs, tout un tas de détails semblent démontrer que l'info a été fabriquée.Il manquerait des détails sur la jaquette et la référence du jeu serait incohérente par rapport à celles utilisées généralement par le site.
En résumé, donc, si Watch Dogs Collection est susceptible de vous intéresser sur Nintendo Switch 2, n'espérez pas trop pour le moment.
En attendant une hypothétique annonce, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.
Voir aussi :
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Quelques annonces à ne pas rater :
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???? LEAK/RUMEUR - Une collection Watch Dogs bientôt sur Switch 2 ⁉️— Hugo Gaming (@astrogo360) July 16, 2026
Le site Alza, le plus grand e-commerçant de République tchèque, a publié une fiche produit pour une Watch Dogs Collection sur Switch 2, avant de la supprimer très rapidement ⬇️
- Watch Dogs Dedsec Collection
-… pic.twitter.com/cNzxJnYDGq
???? EXCLUSIVE ????— billbil-kun (@billbil_kun) July 16, 2026
We're living in an era full of misinformation
A viral screenshot claimed a Czech retailer leaked "Watch Dogs Dedsec Collection" for Switch 2
We dug into it following your requests,
And it's FAKE ❌
Proof & full breakdown
????https://t.co/lPHJGb105M