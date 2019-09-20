Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 : tous les détails de la mise à jour 21.1.0
Début novembre, la Nintendo SWITCH 2 ainsi que les consoles de la famille Nintendo Switch, à savoir la Nintendo Switch (standard), la Nintendo Switch Lite, la Nintendo Switch - Modèle OLED) ont reçu une mise à jour apportant quelques changements ainsi qu'une mise à jour des Joy-Con et de la caméra... Quelque temps plus tard, une autre mise à jour est apparue, pour apporter quelques corrections.
Rien de bien folichon et aujourd'hui encore, les consoles de la famille Switch 1 et la Nintendo SWITCH 2 y ont droit. Par contre, rangez tout de suite vos cottillons, le nouvel an, c'est dans une vingtaine de jours.
Pas grand chose à attendre donc puisqu'officiellement du moins, la mise à jour apporte simplement les sempiternelles "améliorations générales..." Vous connaissez le refrain.
Selon vos paramètres, la mise à jour devrait être proposée automatiquement, sinon vous pouvez la lancer dans les paramètres de votre console, rubrique Console.
Notez que les Joy-Con, la caméra ou encore la station d'accueil de la Switch 2 n'ont pas besoin d'être mis à jour.
En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques en commentaires.
Détail du patch Nintendo SWITCH 2 / Nintendo Switch 1 version 21.1.0 (publiée le 8 décembre 2025)
- Améliorations générales de la stabilité du système afin d'optimiser l'expérience utilisateur
Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 est disponible dès à présent. Plus d'infos avec notre test complet de la NINTENDO SWITCH 2 ,
