THE NEW DENPA MEN disponible en téléchargment gratuit sur Nintendo SWITCH 2

Déjà disponible sur Nintendo Switch (voir ici), THE NEW DENPA MEN est désormais disponible aussi gratuitement sur l'eShop de la Nintendo SWITCH 2.

Pour mémoire, les Denpa Men sont des créatures invisibles étranges nées des ondes radio qui virevoltent autour de nous. Chaque Denpa Men étant unique et disposant de différentes capacités (soin, résitance, attaque) le but est de réussir à trouver les plus complémentaires afin de se constituer une équipe de choc. Pour plus de détails, retrouvez le détails de sur Nintendo SWITCH 2 ci-dessous.

Notez que comme la version Switch 1, THE NEW DENPA MEN est disponible uniquement en anglais ou en japonais (sachant que seul le premier opus, The Denpa Men: They Came By Wave, avait eu droit à une localisation en français sur 3DS). Espérons qu'elle n'aura pas les mêmes bugs et problèmes que la précédente version...

"THE NEW DENPA MEN" est un jeu de rôle gratuit, géré par les consommateurs, dans lequel vous attrapez les minuscules créatures "Denpa Men" qui volent autour de vous, en faites vos compagnons et partez à l'aventure.

■ Qu'est-ce que les Denpa Men ?

Les "Denpa Men" sont de minuscules créatures nées des ondes radio qui volent autour de toi.

Chaque onde radio transporte des informations différentes, donc chaque Denpa Men est unique (one of a kind).

Tu ne peux pas les trouver à l'œil nu, mais tu peux les trouver et les attraper en utilisant THE NEW DENPA MEN.

THE NEW DENPA MEN est un jeu de rôle dans lequel tu fais d'eux tes compagnons et tu pars à l'aventure.

■ Partons à l'aventure

Ajoute à ton groupe les Denpa Men avec lesquels tu veux partir à l'aventure.

Chaque Denpa Men a ses propres caractéristiques, et chaque étape sur laquelle vous partez à l'aventure a ses propres caractéristiques, c'est pourquoi nous vous recommandons de former un groupe adapté à l'étape.

En plus de l'étape principale que vous pouvez visiter à tout moment, il existe également des étapes événementielles qui sont ouvertes pour une durée limitée et des étapes supplémentaires qui s'ouvrent lorsque certaines conditions sont remplies.

Au cours de votre aventure, vous pourrez trouver des coffres au trésor et des passages secrets.

Des monstres vous attendent à l'intérieur des scènes.

Les combats sont rapides et faciles avec des commandes simples (vous pouvez également donner des instructions individuelles).

■ Il y a beaucoup d'autres éléments que l'aventure

En plus des éléments de RPG tels que l'aventure et le développement du personnage, il y a également un large éventail de contenu, y compris des éléments de décoration pour votre propre île et l'île, la pêche, les batailles avec les groupes d'autres joueurs, "Together Catch" avec jusqu'à quatre joueurs jouant à proximité, et "Voucher Collection" pour collecter des "Vouchers" laissés par les monstres à la fin de la bataille.