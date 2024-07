The New Denpa Men : déjà un succès mais pas de version française et des problèmes de traduction en anglais

Depuis quelques jours, The New Denpa Men est disponible en téléchargement gratuit sur Nintendo Switch (voir tous les détails ICI). Si le studio Genius Sonority s'est déjà réjoui du succès du titre sur ses réseaux sociaux, avec plus de 100 000 téléchargements en une journée, du côté des joueurs, ça râlent un peu, beaucoup.

D'abord, le jeu n'est disponible qu'en anglais et japonais et n'a donc pas fait l'objet d'une localisation dans d'autres langues comme The Denpa Men: They Came By Wave, le premier titre de la série sorti en 2012 sur 3DS qui était disponible en français.

Ensuite, il semblerait que la traduction anglaise laisse sérieusement à désirer avec des phrases incompréhensibles parfois en opposition totale avec l'action qui apparaît à l'écran. Ainsi, sur les réseaux certains fans en colère suspectent que le titre ait été traduit automatiquement sans aucune vérification humaine. Une pratique qui se fait au détriment des artistes qui risque de se développer avec notamment l'utilisation de l'IA. Alors Google Trad ou pas, pour le moment, rien n'est confirmé mais il est clair que la traduction de The New Denpa Men est parfois douteuse.

En même temps, cela est raccord avec le côté étrange et décalé du jeu, et rajoute même une bonne dose d'absurde.

The New Denpa Men est disponible en téléchargement gratuit sur l'eShop de la Nintendo Switch. Son poids est de 389 Mo. Pour plus de détails, retrouvez ci-dessous un trailer, une présentation complète et les captures d'écran de la fiche eShop du jeu.

"THE NEW DENPA MEN" est un jeu de rôle gratuit, géré par les consommateurs, dans lequel vous attrapez les minuscules créatures "Denpa Men" qui volent autour de vous, en faites vos compagnons et partez à l'aventure. ■ Qu'est-ce que les Denpa Men ? Les "Denpa Men" sont de minuscules créatures nées des ondes radio qui volent autour de toi.

Chaque onde radio transporte des informations différentes, donc chaque Denpa Men est unique (one of a kind).

Tu ne peux pas les trouver à l'œil nu, mais tu peux les trouver et les attraper en utilisant THE NEW DENPA MEN. THE NEW DENPA MEN est un jeu de rôle dans lequel tu fais d'eux tes compagnons et tu pars à l'aventure. ■ Partons à l'aventure Ajoute à ton groupe les Denpa Men avec lesquels tu veux partir à l'aventure.

Chaque Denpa Men a ses propres caractéristiques, et chaque étape sur laquelle vous partez à l'aventure a ses propres caractéristiques, c'est pourquoi nous vous recommandons de former un groupe adapté à l'étape.

En plus de l'étape principale que vous pouvez visiter à tout moment, il existe également des étapes événementielles qui sont ouvertes pour une durée limitée et des étapes supplémentaires qui s'ouvrent lorsque certaines conditions sont remplies.

Au cours de votre aventure, vous pourrez trouver des coffres au trésor et des passages secrets.

Des monstres vous attendent à l'intérieur des scènes.

Les combats sont rapides et faciles avec des commandes simples (vous pouvez également donner des instructions individuelles). ■ Il y a beaucoup d'autres éléments que l'aventure En plus des éléments de RPG tels que l'aventure et le développement du personnage, il y a également un large éventail de contenu, y compris des éléments de décoration pour votre propre île et l'île, la pêche, les batailles avec les groupes d'autres joueurs, "Together Catch" avec jusqu'à quatre joueurs jouant à proximité, et "Voucher Collection" pour collecter des "Vouchers" laissés par les monstres à la fin de la bataille.

NAW CUS WHY DOES THE NEW DENPA MEN GAME HAVE THESE CLAPPED ASS TRANSLATIONS IN THE TRAILER I SWEAR THEY LITERALLY USED GOOGLE TRANSLATE CUS LIKE WHAT EVEN THEY NEED TO FIX THIS NOW ????#DenpaMen pic.twitter.com/gUZ3TpUlS3 — Monb (@Monb_Starlite) July 11, 2024

English-speaking Denpa Men fans have waited 10 years for a new @DenpaMen/@denpaningen game to be released outside of Japan, but the localization of The New Denpa Men is terrible and clearly machine-translated. Please fix it, Genius Sonority!#DenpaMen #TheNewDenpaMen #New電波FREE pic.twitter.com/3kMY2lMByR — Tye (@Tyenuki) July 23, 2024

The Denpa Men translation on Switch certainly is something pic.twitter.com/mvYdr9Gb20 — Samuel Schultz ???? (@Lunick_Fiore) July 22, 2024

We are pleased to announce that "THE NEW DENPA MEN" has exceeded 100,000 downloads on the first day of release. We would like to express our gratitude to all those who have downloaded the game so quickly. Thank you for your continued support of "THE NEW DENPA MEN". — The Denpa Men (@DenpaMen) July 23, 2024

Source : Nintendolife