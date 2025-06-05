Pokémon Vents et Pokémon Vague présentent ses trois premiers Pokémon et les deux Pikachu spéciaux

Suite au Pokémon Presents spécial 30 ans (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI), les prochains jeux Pokémon ont été dévoilés : Pokémon Vents et Pokémon Vagues. Ils ne sortiront que l'année prochaine mais les avatars et les trois Pokémon de départ ont été présentés.Le jeu introduira aussi deux Pikachu spéciaux, Tornachu et Pikaflo ! Retrouvez le détail de ces personnages sur cette page.

Présentation du starter de Pokémon Vents et Pokémon Vagues

On commence avec l'ébouriffant Caloulou le "Pokémon Chiot crédule et amical de type Feu", qui rappelle un peu Fizgig dans Dark Crystal (pour ceux et celles qui savent).

Caloulou

Catégorie : Pokémon Chiot

Type : Feu

Taille : 0,4 m

Poids : 6,7 kg

Talent : Brasier

On continu avec l'irrascible Broussatif, le "Pokémon Poussin Pois de type Plante maladroit qui déborde d’énergie"

Broussatif

Catégorie : Pokémon Poussin Pois

Type : Plante

Taille : 0,3 m

Poids : 3,5 kg

Talent : Engrais

Et on termine avec l'hypnothique Ogéko, le "Pokémon Aquagecko de type Eau à l’intelligence vive"

Ogéko

Catégorie : Pokémon Aquagecko

Type : Eau

Taille : 0,3 m

Poids : 4,3 kg

Talent : Torrent

Par ailleurs, Pokémon Vents et Pokémon Vagues mettront en avant deux Pikachu "spéciaux" qui portent des tenues estivales inédites. On ne sait pas encore quels rôles ils joueront mais on connaît déjà leur nom : Tornachu et Pikaflo.

Pour finir, nous avons un aperçu des tenues des avatars qui seront différentes en fonction de sa version du jeu :

De sublimes îles balayées par les vents et bercées par les vagues vous attendent dans le vaste monde ouvert de ces titres inédits développés exclusivement pour Nintendo Switch 2 par GAME FREAK. Les Pokémon y vivent en harmonie avec l’environnement luxuriant de la région et y ont même développé des écosystèmes uniques. Durant ce périple, vous devrez faire équipe avec toutes sortes de Pokémon pour surmonter les obstacles qui se dresseront sur votre chemin et même braver les éléments. Pour le reste, il faudra patienter encore un peu avant de découvrir ce que nous réservent les jeux. En attendant, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires. Pour rappel, Pokémon Vents et Pokémon Vagues sont attendus en 2027 en exclusivité sur Nintendo SWITCH 2.

