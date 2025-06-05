Pokémon Vents et Pokémon Vague présentent ses trois premiers Pokémon et les deux Pikachu spéciaux
Suite au Pokémon Presents spécial 30 ans (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI), les prochains jeux Pokémon ont été dévoilés : Pokémon Vents et Pokémon Vagues. Ils ne sortiront que l'année prochaine mais les avatars et les trois Pokémon de départ ont été présentés.Le jeu introduira aussi deux Pikachu spéciaux, Tornachu et Pikaflo ! Retrouvez le détail de ces personnages sur cette page.
Voir aussi : Toutes les infos du POKEMON PRESENTS - 30 ANS des Pokémon
Présentation du starter de Pokémon Vents et Pokémon Vagues
On commence avec l'ébouriffant Caloulou le "Pokémon Chiot crédule et amical de type Feu", qui rappelle un peu Fizgig dans Dark Crystal (pour ceux et celles qui savent).
Caloulou
- Catégorie : Pokémon Chiot
- Type : Feu
- Taille : 0,4 m
- Poids : 6,7 kg
- Talent : Brasier
On continu avec l'irrascible Broussatif, le "Pokémon Poussin Pois de type Plante maladroit qui déborde d’énergie"
Broussatif
- Catégorie : Pokémon Poussin Pois
- Type : Plante
- Taille : 0,3 m
- Poids : 3,5 kg
- Talent : Engrais
,
Et on termine avec l'hypnothique Ogéko, le "Pokémon Aquagecko de type Eau à l’intelligence vive"
Ogéko
- Catégorie : Pokémon Aquagecko
- Type : Eau
- Taille : 0,3 m
- Poids : 4,3 kg
- Talent : Torrent
Par ailleurs, Pokémon Vents et Pokémon Vagues mettront en avant deux Pikachu "spéciaux" qui portent des tenues estivales inédites. On ne sait pas encore quels rôles ils joueront mais on connaît déjà leur nom : Tornachu et Pikaflo.
De sublimes îles balayées par les vents et bercées par les vagues vous attendent dans le vaste monde ouvert de ces titres inédits développés exclusivement pour Nintendo Switch 2 par GAME FREAK. Les Pokémon y vivent en harmonie avec l’environnement luxuriant de la région et y ont même développé des écosystèmes uniques. Durant ce périple, vous devrez faire équipe avec toutes sortes de Pokémon pour surmonter les obstacles qui se dresseront sur votre chemin et même braver les éléments.
Pour le reste, il faudra patienter encore un peu avant de découvrir ce que nous réservent les jeux. En attendant, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.
Pour rappel, Pokémon Vents et Pokémon Vagues sont attendus en 2027 en exclusivité sur Nintendo SWITCH 2.
Tous les jeux Switch et Switch 2 attendus en 2026
Et aussi :
- Pokémon Rouge et vert reviennent sur Switch
- Pokémon fêtera son 30ème anniversaire en Février 2026
- Info et prix de la toute première collection LEGO POKEMON
,
Et toujours :