Nintendo Switch 2 : une hause de prix inévitable en 2026 ?

Avec tout ce qu'il se passe dans le monde ces derniers temps, certains penseront sans doute que le prix des consoles n'est pas un sujet.

En même temps, c'est souvent dans les pires moments de crise que l'on a, plus que jamais, envie de s'amuser et de s'évader...

La Nintendo SWITCH 2 est sortie l'année dernière en pleine (première) crise des droits de douane américains. Depuis, les crises se sont enchaînées : guerres, menaces, pénuries, retour du Bigdil...

Ces derniers mois, Sony et Microsoft ont du augmenter le prix de leurs consoles respectives, notamment aux Etats-Unis mais pas seulement. Et si on en croit le cabinet d'études Niko Partners, il se pourrait que Nintendo leur emboîte le pas et annonce prochainement une hausse de prix mondiale de la Nintendo SWITCH 2. En cause, les fameux "droits de douane, la hausse du coût de la mémoire et le contexte macroéconomique général".

Niko Partners pense que Nintendo pourrait aussi choisir d'abandonner le pack de base, actuellement à 469,99€ sur le store de Nintendo, au profit du pack à 509,99€ .

La Nintendo Switch 2 connaîtra une hausse de prix mondiale. La Nintendo Switch 2 affiche un prix compétitif par rapport à la PS5 et à la Xbox Series X, après les hausses de prix de ces dernières consoles l'an dernier. Cependant, nous pensons que la Switch 2 suivra l'exemple de Sony et Microsoft en augmentant son prix, sous l'effet des droits de douane, de la hausse du coût de la mémoire et du contexte macroéconomique général. Nintendo a choisi de maintenir son prix d'entrée à 449 $ l'an dernier malgré l'introduction de droits de douane impactant la production en Chine, au Japon et au Vietnam. Plus récemment, la demande accrue pour les centres de données d'IA a fait grimper les prix de la RAM et du stockage. Bien que nous nous attendions à ce que Nintendo augmente le prix de la Switch 2, ils pourraient choisir d'abandonner le modèle à 449 $ et de ne vendre à la place qu'un pack à 499 $ ou plus.

Dans une interview récente, Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo, a refusé d'évoquer une hausse de prix de la console, expliquant que le prix actuel de la mémoire n'avait pour le moment aucun impact mais que la société surveillait cela de près. Dans un autre genre, il y a peu, des rumeurs ont évoqué, l'arrivée, déjà, d'un nouveau modèle de Switch 2, peut-être "lite" ou unquement numérique- ce qui pourrait être une façon pour Nintendo de faire face aux crises.

Source : Nintendolife