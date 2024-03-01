LEGO Mega Drive : LEGO annonce une Console SEGA Mega Drive en LEGO - Prix, date de sortie et détails

Les sets LEGO se suivent et ne se ressemblent pas...

Si les ensembles LEGO Super Mario ont déçu une partie des fans car s'adressant clairement à un très jeune public, on devrait prochainement avoir droit à des ensembles plus classiques permettant de faire de super cross-over avec les personnages de Zelda ou d'Animal Crossing, ou même d'autres licences comme SONIC, Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux.

Par ailleurs, LEGO sort régulièrement des sets 18+ s'adressant aux collectionneurs et aux fans furieux (parait qu'il y en a dans le coin).

Jouant à fond la carte de la nostalgie, LEGO a ainsi sorti des ensembles permettant de construire les consoles NES (ici) et Game Boy (là)... Et d'ici peu, une nouvelle console viendra agrandir la collection : la SEGA Mega Drive

Ce nouveau set (désormais estampillé 12+- ce serait dommage de se couper d'une partie du public) comportera 479 pièces et permettra de construire la console Mega Drive sortie au Japon et en Europe ou sa version américaine la SEGA Genesis. On pourra construire deux manettes et même une cartouche de Sonic que l'on pourra enclencher ou retirer de la console à volonté. Grâce à des briques colorés, on pourra aussi faire le portrait de Sonic, comme un bonus caché.

La console mesurera plus de 4 cm de haut, 16 cm de large et 12 cm de profondeur tandis que les manettes mesureront plus de 8 cm de haut, 24 cm de large et 2 cm de profondeur .

La console LEGO SEGA Mega Drive est attendu le 1er juin 2026 au (petit) prix de 39,99€ .

Pour plus de détails, retrouvez sa présentation officielle ci-dessous ainsi que plusieurs images. Et, sinon, rendez-vous sur le site officiel des LEGO

Présentation du produit Passez au niveau supérieur avec le set LEGO® SEGA® : Console SEGA® Mega Drive™ (40926) pour les enfants à partir de 12 ans. Véritable ode à une icône du jeu vidéo vintage, ce modèle à exposer invite les gamers à créer leur propre version de la console de jeu originale de SEGA. Elle peut être personnalisée pour créer le modèle SEGA Genesis ou SEGA Mega Drive™, et les deux versions incluent 2 manettes détachables ainsi que de nombreux autocollants décoratifs. Superbe cadeau pour les garçons et les filles, ce modèle une fois terminé devient une décoration rétro inspirée du célèbre jeu vidéo. Contient 479 pièces. CONSOLE SEGA® À CONSTRUIRE – Créez et exposez la réplique d’un jeu vidéo mythique avec le set de construction LEGO® SEGA : Console SEGA® Mega Drive™ (40926), pour les gamers à partir de 12 ans

2 OPTIONS DE CONSTRUCTION – Personnalisez la console pour recréer la SEGA Mega Drive, originellement sortie au Japon en 1988, ou la SEGA Genesis, sortie en Amérique du Nord en 1989

MANETTES LEGO® – Le kit de construction inclut 2 manettes détachables, une carte de jeu qui peut être retirée de la console, ainsi que des autocollants décoratifs et un portrait de Sonic the Hedgehog™ en guise de surprise cachée

DÉCORATION RÉTRO – Ce modèle à construire et à exposer devient une pièce de décoration inspirée du jeu vidéo qui sera du plus bel effet dans une salle de jeu, une chambre ou un bureau

CADEAU POUR GAMERS – Ce set de construction constitue un cadeau original à offrir aux garçons, aux filles et aux gamers, pour un anniversaire ou une occasion spéciale

DIMENSIONS – Ce set de 479 pièces mesure plus de 4 cm de haut, 16 cm de large et 12 cm de profondeur. Les manettes mesurent plus de 8 cm de haut, 24 cm de large et 2 cm de profondeur

Plus d'infos sur LEGO Super Mario dans notre test complet et nos news précédentes. Retrouvez aussi notre test express de La Forteresse Volante de Bowser

VOIR : Enfin une minifig Super Mario en LEGO !

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