Donkey Kong Country Returns HD : Dixie Kong débarque dans une mise à jour gratuite avec une mise à niveau Nintendo Switch 2 - Tous les détails
A peine un an après son lancement sur Switch 1, Donkey Kong Country Returns HD s'offre une mise à jour gratuite ajoutant Dixie Kong ainsi qu'une mise à niveau vers la Nintendo Switch 2 qui amélore les graphismes, la résolution et les temps de chargement, et permet le partage de jeu.
Adaptation du jeu initialement sorti sur Wii en 2010, avant d'être adapté, en 2013 sur 3DS, Donkey Kong Country Returns HD permet donc, dès aujourd'hui de jouer avec Donkey et Diddy mais aussi désormais avec Dixie, qui permet de sauter un peu plus haut (comme d'habitude avec le personnage). Le jeu ajoute par ailleurs, un mode "Turbo Attack".
Pour voir tout ce que le nouveau personnage apporte mais aussi découvrir les première images de la version Switch 2 du jeu, retrouvez sur cette page le trailer d'annonce ainsi que les notes de mise à jour.
Dernière mise à jour : version 1.1.0 (publiée le 20 janvier 2026)
Général
Les mises à jour suivantes ont été apportées lors du jeu sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch :
- Vous pouvez désormais incarner Dixie Kong. Son animation lorsqu'elle saute est différente de celle qu'elle adopte avec Diddy Kong.
- Lorsque vous jouez en solo, en saisissant un tonneau, vous pouvez choisir entre Diddy Kong et Dixie Kong comme personnage apparaissant.
- Lorsqu'on joue à deux, le joueur 2 peut alterner entre Diddy Kong et Dixie Kong en appuyant sur le stick (le stick L dans le cas d'une utilisation simultanée des manettes Joy-Con 2 ou Joy-Con) sur la carte du monde.
- Un mode Turbo Attack, permettant de parcourir le niveau à grande vitesse, a été ajouté.
- Si vous terminez le parcours une fois, il apparaîtra en même temps que le mode Contre-la-montre.
- Si vous parvenez à le terminer dans le temps imparti, vous obtiendrez une médaille turbo.
- Prend désormais en charge le portugais brésilien.
- Vous pouvez modifier la langue dans les paramètres « Langue » du menu « Système » des « Paramètres système ».
- Plusieurs autres problèmes ont été résolus et des améliorations de la qualité d'image ont été apportées afin d'améliorer l'expérience de jeu.
Les mises à jour suivantes ont été apportées lors de la lecture du jeu sur Nintendo Switch 2 :
- Prend désormais en charge « GameShare (utilisateur local) ».
- Vous pouvez sélectionner « GameShare (utilisateur local) » dans « 2 joueurs » sur l'écran de démarrage du jeu ou sur l'écran de menu de la carte du monde.
- Optimisé pour l'écran de la Nintendo Switch 2 et les téléviseurs haute résolution pour une qualité d'image améliorée.
- Le temps de chargement est désormais plus court.
Pour rappel, Donkey Kong Country Returns HD est disponible depuis le 16 janvier 2025 sur Nintendo Switch. Toutes nos infos dans notre test complet du jeu. Notez qu'une démo gratuite permet de tester le jeu.
